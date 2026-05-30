DPG Media verlengt project met kranten voor mensen in armoede

AMSTERDAM (ANP) - DPG Media verlengt het project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Aanleiding is onderzoek van Hogeschool Windesheim, waaruit blijkt dat deelnemers zich door de abonnementen beter geïnformeerd en meer betrokken voelen bij de samenleving.

"Naast een beter begrip van het nieuws voelen mensen zich meer verbonden met hun omgeving en dat leidt weer tot een grotere betrokkenheid bij de maatschappij. Iets dat hard nodig is in een wereld met steeds meer desinformatie en een dalend vertrouwen in instituties", zegt DPG Media-topman Erik Roddenhof. "Hoewel nieuws niet gratis is, vinden we wel dat het voor iedereen toegankelijk moet blijven."

Het project begon enkele jaren geleden bij De Gelderlander en werd in 2024 uitgebreid naar meerdere dagbladen in Nederland en Vlaanderen. De gratis abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen, zoals Stichting Armoedefonds, Quiet en Netwerk tegen Armoede.