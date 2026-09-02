Hof hoort nog nieuwe getuige in zaak-Weiteveen

LEEUWARDEN (ANP) - Het gerechtshof in Leeuwarden hoort op de slotdag van de inhoudelijke behandeling van de zaak over twee moorden in het Drentse Weiteveen nog een nieuwe getuige. De man werkt bij de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie en wil verklaren over eerder gedrag van de slachtoffers Sam (44) en Ineke (38), die in januari 2024 in hun woonplaats Weiteveen zijn doodgeschoten.

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een levenslange celstraf geëist tegen verdachte Richard K. (53) voor de dubbele moord. De getuige meldde zich daarna bij het kantoor van de advocaten van K.

Hij verklaart op basis van privé-ervaringen over pesterijen door Sam en Ineke in hun voormalige woonplaats Velsen-Zuid. Hij zegt slachtoffer te zijn van hun pesterijen. "Ze kunnen je leven tot een hel maken. Dat heb ik zelf aan den lijve ondervonden." De man zegt daarvan melding te hebben gemaakt bij de wijkagent en het wijkteam. Hij wordt woensdag sinds het middaguur in het openbaar gehoord door de advocaten van K.

Incidenten

De getuige vertelde over bedreigingen door zijn toenmalige buren in Velsen-Zuid, een hondenbeet, het bekrassen van zijn auto en dat hij een camera heeft moeten ophangen. De politie organiseerde mediation op het bureau van de politie in Driebergen, maar dat traject mislukte. Hij vertelde dat de pesterijen ongeveer drie jaar hebben geduurd, tot Sam en Ineke naar Weiteveen verhuisden. "Mijn vrouw en kinderen gingen eronderdoor. Ik zelf was er ook helemaal murw van", zei hij.

Moordverdachte K. hoort de verklaringen van de getuige instemmend knikkend aan. "Ik vind het heel erg dapper dat hij hier is", zei K. Zijn advocaten zullen later op de dag in hun pleidooi nog betogen dat K. de slachtoffers niet met voorbedachten rade heeft doodgeschoten.