DEN HAAG (ANP) - De afhandeling van aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning in Groningen en Drenthe is juist gebaat bij een aanpassing van de regels waar bestuurders in de regio zeer bezorgd over zijn. Dat heeft minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken, CDA) gezegd in een debat met de Tweede Kamer.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kondigde recent aan dat dossiers waarin de schade is afgehandeld, in principe worden gesloten totdat een nieuwe beving tot nieuwe schade leidt. Dat zou volgens critici betekenen dat later ontdekte schades mogelijk niet meer verhaald kunnen worden. Het IMG speelt daarmee volgens Heerma capaciteit vrij om de schadeafhandeling te verbeteren en te versnellen.

Heerma zei ook dat de wijziging voortvloeit uit het aansprakelijkheidsrecht. Het is volgens hem normaal dat nieuwe schade alleen in aanmerking komt voor vergoeding als die het gevolg is van een nieuwe gebeurtenis waardoor die kan zijn veroorzaakt. Het probleem van verborgen schades "heeft mijn aandacht", verzekerde hij wel. Verder zei hij al "in gesprek" te zijn met de regio over de zorgen die daar leven.

Ook in de Tweede Kamer klinkt kritiek. SP'er Sandra Beckerman spreekt van een "versobering" die volgens haar haaks staat op de beloftes die aan Groningers zijn gedaan naar aanleiding van de parlementaire enquête over de gevolgen van de decennialange gaswinning. PRO-Kamerlid Julian Bushoff vroeg Heerma tevergeefs om "cijfermatige onderbouwing" van de aanpassing.