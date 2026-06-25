PRO wil niet kiezen tussen behoud of verdwijnen Moerdijk

DEN HAAG (ANP) - Progressief Nederland (PRO) wil geen voorkeur uitspreken over de toekomst van Moerdijk. "Die vraag vind ik te makkelijk," zegt Kamerlid Ani Zalinyan als andere Kamerleden van zowel oppositie als coalitie er in een debat over doorvragen. "Het helpt niet om te debatteren over behoud of niet. Dat kunnen we allemaal niet beloven." Het Kamerlid wil wel dat er "snel duidelijkheid" komt over het vervolgproces.

Er zijn drie mogelijke scenario's voor de uitbreiding van energie-infrastructuur en industrie rondom het Brabantse dorp. In een scenario moet het dorp plaatsmaken, in een ander, recent toegevoegd, scenario komt er veel nieuwe industrie en hoogspanningsstations bij dorpen in de buurt. Het kabinet heeft nog geen voorkeur uitgesproken voor een van de scenario's.

Zalinyan vindt dat het kabinet een plan moet maken met "een leefbare gemeenschap" in het dorp. "Inwoners hebben de afgelopen jaren alleen maar de lasten gehad van industrie, niet de lusten." Ze pleitte voor geld, bijvoorbeeld via een fonds om te investeren in de toekomst van het dorp.