Ruim 2500 meldingen bij NVWA over dieren in de hitte deze zomer

UTRECHT (ANP) - Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn ruim 2500 meldingen binnengekomen over dieren in de hitte afgelopen zomer. Dat zijn er veel meer dan het jaar daarvoor; in 2025 kreeg de toezichthouder er ruim zevenhonderd.

De meeste meldingen gingen, net als voorgaande jaren, over dieren die in de wei stonden met een gebrek aan schaduw en/of drinkwater, of hittestressverschijnselen vertoonden. De NVWA verklaart de stijging onder meer door de oproep van dierenwelzijnsorganisaties melding te maken van dieren zonder beschutting in de wei. Er waren dit jaar 31 dagen, vijf meer dan vorig jaar, waarop temperaturen van boven de 30 graden werden gemeten.

De meeste meldingen kon de NVWA telefonisch afhandelen door contact op te nemen met de eigenaar. Inspecteurs voerden tweehonderd fysieke inspecties uit bij dieren in de wei waarvan de situatie in negentig gevallen niet goed was. De situatie kon bijna altijd worden opgelost door schaduw te creëren of de dieren van drinkwater te voorzien.

Transport

Ook bij het transport van dieren en in de slachterijen ging het lang niet altijd goed. In de periode mei tot en met oktober constateerde de NVWA in totaal ruim 250 incidenten bij de roodvlees- en pluimveeslachterijen. In de meeste gevallen ging het om het onvoldoende voorkomen van hittestress bij de dieren. Zo werden ventilatoren te laat ingeschakeld en waren enkele vrachtwagens overbeladen. In veel gevallen kon de situatie ook hier ter plekke worden opgelost. In ernstige gevallen schreven toezichthouders een rapport dat kan leiden tot een boete.

Bij het dierentransport zijn 188 controles uitgevoerd op dierenwelzijn. In vier gevallen ging dat niet goed. De transporteurs hielden zich wel aan het vervoersverbod bij temperaturen boven 35 graden. Op 1 april volgend jaar wordt het verbod verscherpt naar 30 graden.