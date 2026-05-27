Weer 140 asielzoekers in opvang Groningen, 20 à 30 buitenslapers

TER APEL (ANP) - Van dinsdag op woensdag hebben ongeveer 140 asielzoekers de nacht doorgebracht in de opvang in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen, net als de nacht ervoor. Voor hen was geen plek in het opvangcentrum in Ter Apel. Zo'n 20 tot 30 mensen hebben ervoor gekozen om in Ter Apel te blijven en buiten te slapen, zegt een woordvoerster van het Rode Kruis.

De buitenslapers hadden terechtgekund in Groningen, maar zeiden dat ze in Ter Apel meer rust kregen. De nachtopvang in Groningen is in een grote zaal met allemaal smalle bedjes. "Er is superveel rumoer, je kunt alles horen: als iemand snurkt, als iemand zich omdraait..." De woordvoerster merkt dat de vermoeidheid en gelatenheid onder de asielzoekers toeneemt. "Mensen zijn fysiek en mentaal uitgeput."

Groningen kondigde afgelopen zaterdag aan voor drie nachten onderdak te bieden aan de asielzoekers uit Ter Apel. Dinsdag zei de gemeente dat ze bereid is de opvang met ongeveer een week te verlengen, mits er een oplossing komt voor de langere termijn. Hierover is woensdagochtend nog niets bekend. "De locaties zijn er", meent de Rode Kruis-woordvoerster. "Het is een kwestie van wil en moed van een gemeente om naar voren te stappen. Heel Nederland moet hier de schouders onder zetten."

Overigens is het nog spannend of de opvang in Groningen überhaupt toereikend blijft. Er staan 175 bedden. Als de buitenslapers van vannacht ook naar Groningen waren gegaan, zou dat aantal bijna zijn bereikt. "De aantallen lopen op. We weten niet wat er bij het COA gaat gebeuren, of er mensen kunnen doorstromen."