84 nieuwe coronabesmettingen in provincie Groningen

In de provincie Groningen zijn 84 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de afgelopen 24 uur. Dat blijkt uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandagmiddag.

In de gemeente Groningen werden 41 personen positief getest. In de overige gemeenten werden besmettingen vastgesteld in Eemsdelta (9), Westerkwartier (8), Het Hogeland (6), Westerwolde (5), Midden-Groningen (4), Oldambt, Stadskanaal en Veendam (3) en twee besmettingen, waarvan onbekend is vanuit welke gemeente de besmetting is.

In de provincie Groningen werden geen sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Eén persoon uit de gemeente Pekela werd opgenomen in het ziekenhuis.

Landelijk

Tussen zondagochtend en maandagochtend heeft het RIVM 5.910 nieuwe coronagevallen coronabesmettingen genoteerd. Dat zijn er 768 minder dan zondag. Het gemiddeld aantal positieve testen blijft ongeveer gelijk met gemiddeld 7.051 tests.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 17. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

In de ziekenhuizen liggen nu 2.487 patiënten, van wie 757 op de IC, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Dit bericht werd eerder gepubliceerd op groningen.nieuws.nl