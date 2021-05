Koningin Máxima bij viering successen muziekonderwijs in Limburg

Koningin Máxima bezocht op 11 mei, als erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas, ECI Roermond. Er werden verschillende afspraken bekrachtigd voor structureel muziekonderwijs in Brabant, waaronder het MuziekAkkoord Goirle. Daarnaast werd, met inachtneming van de coronamaatregelen, gevierd dat het goed gaat met het muziekonderwijs in de provincie Limburg.

Voor Limburg is in 2018 een Akkoord getekend. In een dergelijk MuziekAkkoord is vastgelegd welke organisaties zich inzetten voor structureel muziekonderwijs op alle basisscholen. Het bezoek nu was onderdeel van de campagne ‘50dagenmuziek’ van de stichting Méér Muziek in de Klas, ter ere van de vijftigste verjaardag van de erevoorzitter. De campagne draagt bij aan het doel van de stichting én de wens van Koningin Máxima: structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied.

‘50dagenmuziek’

De campagne ‘50dagenmuziek’ resulteert in veel nieuwe afspraken in het hele land om muziekonderwijs structureel in het lesprogramma op te nemen. Zo ook in Goirle. Het MuziekAkkoord Goirle was al ondertekend door verschillende partijen. De laatste handtekening werd vandaag gezet door Enno Voorhoorst, gitarist en ambassadeur voor Méér Muziek in de Klas.

Voorhoorst deed dat in bijzijn van Koningin Máxima en directeur van de stichting Jantien Westerveld. Met een MuziekAkkoord voor Tilburg en ‘s-Hertogenbosch in het vizier, werken binnenkort drie van de vijf grote steden in Brabant aan muziekonderwijs op hun basisscholen. Een derde van de Brabantse scholen is dan bezig met muziekonderwijs. In een flink aantal kleinere regio’s (Meierijstad, Hilvarenbeek, Boxtel, Waalwijk en de gemeente Altena) wordt al structureel muziekonderwijs ingezet.

Feestelijk muzikaal bezoek

De ondertekening werd opgeluisterd door verschillende artiesten. Die traden op voor het kleine aantal aanwezigen. Zo speelde het Limburgs Jeugdorkest ‘Play the beat’, liet DJ Quinten Fablius uit Breda van zich horen, trad OG3NE op en droeg de 17-jarige Limburgse dichter Sara Curfs een gedicht voor.

Méér Muziek in de Klas

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Muziekonderwijs vergroot de wereld van kinderen en levert een bijdrage aan hun cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling. De stichting laat zien hoe waardevol muziekonderwijs is. Ze vergroot kennis van leerkrachten en brengt regionale samenwerkingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving.

Een verslag van het bezoek is zondag 16 mei om 20.55 uur te zien op NPO 1, in het AVROTROS-programma ‘Koningin Máxima; een leven vol muziek’.

Bron: Roermond.nieuws.nl