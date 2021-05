Provincie Noord-Holland stelt €2,5 miljoen beschikbaar voor versnelling woningbouw

De provincie stelt extra subsidie beschikbaar aan gemeenten om de woningbouw te versnellen. Noord-Hollandse gemeenten kunnen vanaf 1 juni subsidie aanvragen om extra personeel/expertise in te huren. Hiervoor stelt provincie Noord-Holland €2,5 miljoen beschikbaar. Gemeenten die al gebruik kunnen maken van de zogenaamde Flexibele Schil MRA zijn hiervan uitgezonderd.

Gemeente kan personeel en/of expertise inhuren

(persbericht Provincie Noord-Holland)

Op grond van de uitvoeringsregeling versnelling woningbouw 2021 kunnen gemeenten personeel en/of expertise inhuren: tijdelijk extra hulp voor bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, onderzoek en vergunningprocedures om projecten te kunnen versnellen. De betreffende gemeenten in Noord-Holland kunnen per 1 juni 2021 subsidie hiervoor aanvragen. In de vorige uitvoeringsregeling is het hele beschikbare bedrag van €1,2 miljoen besteed aan co-financiering. Door de inzet van 43 mensen zijn 15 woningbouwprojecten met gezamenlijk ruim 2.600 woningen versneld.

Blij

“Ik ben blij dat we gemeenten in de provincie weer kunnen helpen bij het versnellen van de woningbouw met de inzet van extra expertise. De behoefte aan betaalbare, duurzame, klimaatadaptieve, circulaire en goed bereikbare woningen is enorm groot in onze mooie provincie. En dat brengt bij gemeenten uitdagingen met zich mee, waar soms een helpende hand uitkomst kan bieden”, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Cees Loggen.

Uitvoeringsregeling niet voor alle gemeenten

De nieuwe uitvoeringsregeling versnelling woningbouw 2021 is voor gemeenten in Noord-Holland, met uitzondering van de gemeenten: Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad en Hilversum. Deze laatstgenoemde gemeenten kunnen gebruik maken van de Flexibele Schil van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

230.000 woningen tot 2040

Tot 2040 worden er in Noord-Holland ongeveer 230.000 woningen gebouwd. Deze moeten betaalbaar, duurzaam, klimaatadaptief en goed en snel bereikbaar zijn. Daarbij wordt ingezet op (nieuw-)bouw binnen al bebouwd gebied. Gemeenten hebben voor deze grote opgave niet altijd voldoende kennis en capaciteit in huis, met het risico dat geplande woningbouwprojecten vertragen. Hiervoor reikt provincie Noord-Holland graag de hand.

