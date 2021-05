The Zwolle Blue Jays gaan samenwerken met Amerikaanse Women’s Football Alliance

The Zwolle Blue Jays gaan via de Queen’s Football League (QFL) in de Europese competitie de samenwerking aan met dé Amerikaanse Football-organisatie voor vrouwen, de Women’s Football Alliance (WFA).

Meer mogelijk voor onze Nederlandse football-vrouwen

De Zwolse American Football-vrouwen bundelen hun krachten met de Amerikaanse WFA om vrouwen meer mogelijkheden te geven in de sport. In de afgelopen tientallen jaren groeide deze Amerikaanse partner uit tot een platform waar vrouwen hun droom kunnen waarmaken om uiteindelijk professioneel American Football te spelen.

Met de WFA als partner kunnen spelers uit de Nederlandse QFL in Amerika spelen. Ze kunnen daar dan mogelijk een professionele carrière starten, zoals dat nu ook al kan voor voetballers en tennissers.

Daarnaast gaan er door de samenwerking met de WFA veel internationale deuren open. De leden van de QFL kunnen deelnemen aan wedstrijden in de VS, maar ook in landen als Mexico en Costa Rica, waar American Football zeer populair is.

De missie van Kanessa Muluneh

Onderneemster Kanessa Muluneh is oprichtster van de QFL en heeft als missie in elke Nederlandse grote stad vrouwen American Football te laten spelen. De afgelopen vijf jaar bouwde zij aan een organisatie met inmiddels zes Nederlandse American Football teams en meer dan 150 leden.

Kanessa Muluneh wil dat deze samenwerking barrières wegneemt voor meiden en vrouwen om lid te worden van de QFL. “Dit zorgt ervoor dat zij overal ter wereld kunnen spelen.”

Muluneh is behalve manager van de QFL ook degene die zorgt dat de spelers passende sportkleding in elke maat kunnen vinden. Het inspireerde haar eerder dit jaar een body positivity-campagne uit te rollen, met enkele van de American Football-spelers in de hoofdrol. Zo wilde ze laten zien dat óók plus-size vrouwen graag sporten.

Een primeur

The Zwolle Blue Jays is lid van de Queens Football League (de Nederlandse American Football League voor vrouwen). Het team is het eerste team in de Europese competitie dat samenwerkt met de Amerikaanse organisatie Women’s Football Alliance.

