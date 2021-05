Onderzoek toont aan: welzijn Overijsselaar onder druk door corona, maar ook veel veerkracht

In de provincie Overijssel zijn de gevolgen van het coronavirus duidelijk zichtbaar. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en de GGD GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland. Zij doen met de regionale GGD’s Twente en IJsselland vanaf het begin van de coronacrisis onderzoek.

Er is gekeken naar het welbevinden en de leefstijl van mensen. Onder andere naar het gedrag van mensen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in het coronatijdperk. Het mentaal en sociaal welbevinden blijkt onder druk te staan.

Op basis van historische gegevens is het bekend dat epidemieën over het algemeen leiden tot een verslechtering van geestelijke gezondheid. De redenen hiervoor zijn sociale isolatie en angst over de gezondheid. Maar ook economische crises bedreigen het mentaal welbevinden.

Dit maakt de coronacrisis dubbel belastend voor de geestelijke gezondheid. Deelnemers aan het onderzoek ervaren gevoelens van eenzaamheid en minder mensen ervaren hun sociale contacten als ‘goed’. Jongvolwassenen rapporteren een slechter welbevinden dan oudere deelnemers. Maar de enquête van februari dit jaar, die door ruim 4.300 inwoners is ingevuld, laat ook een mate van veerkracht van de Overijsselaars zien.

Bron: Provincie Overijssel