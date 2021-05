Zeeland onderzoekt mogelijke verbeteringen bereikbaarheid

Provincie Zeeland wil weten hoe studenten beter van A naar B kunnen reizen, zo laat zij in een persbericht weten. Vanaf 10 mei 2021 is het voor studenten van Scalda en de HZ University of Applied Sciences (opnieuw) mogelijk mee te doen.

Onderzoek reisgedrag in Zeeland

‘Hoe slim reis jij’ is een project waarbij Provincie Zeeland, Scalda en HZ University of Applied Sciences de handen in één slaan om de bereikbaarheid in Zeeland te verbeteren. Met de Sesamo-app geven studenten onder andere aan waar zij naartoe reizen, welk vervoersmiddel zij gebruiken en hoe zij hun reis ervaren.

Op die manier onderzoekt de provincie hoe knelpunten onderweg verholpen kunnen worden. Ze denkt daarbij bijvoorbeeld aan oplossingen zoals deelauto’s, deelfietsen, een carpoolapp of verbeteringen in de OV-dienstregeling. Wat voor oplossingen het uiteindelijk worden, ligt uiteraard aan de uitkomsten van het onderzoek.

Meer data nodig

De eerste pilot met Scalda Groen is inmiddels afgerond. Op dit moment wordt de reisdata van de deelnemende studenten bestudeerd. Knelpunten in het verkeer worden in kaart gebracht.

Studenten van Scalda deelden hun reisdata vorig jaar al via een app. Vanwege het coronavirus was het onderzoek gepauzeerd, maar er is meer input nodig om goede oplossingen te bedenken. Daarom kunnen studenten van de HZ en Scalda, de Sesamo-app opnieuw downloaden en hun reisdata delen. Via www.hoeslimreisjij.nu is te lezen hoe het werkt.

Bron: Provincie Zeeland