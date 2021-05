Noord-Brabant leverde afgelopen decennium bovengemiddeld sterk elftal, volgens gegevens FIFA

Jaarlijks beoordelen de scouts van het populaire voetbalspel FIFA de kwaliteiten van professionele voetbalspelers. Het sterkst mogelijke Noord-Brabantse provincie-elftal is met een score van 76 bovengemiddeld sterk.

Op basis van historische FIFA-spelersbeoordelingen analyseerde FLYERALARM welke provincie het afgelopen decennium de beste voetballers voortbracht. Ook is bekeken wat de beste teams zijn per provincie.

De eigenaar van twee voetbalclubs in Oostenrijk en Duitsland analyseerde ruim 5.300 digitale spelerskaarten van alle Nederlandse spelers in de afgelopen 10 jaar. Deze kaarten hebben een score op een schaal van 99, gebaseerd op spelerskwaliteiten.

De spelerskaarten uit de jaarlijkse edities van het voetbalspel tussen 2011 en 2021 zijn gekoppeld aan de geboortegegevens van alle spelers. Zo werden provincies beoordeeld én gerangschikt.



Noord-Brabant in de subtop

Door de spelers met de hoogste scores van de afgelopen tien jaar te analyseren, ontstond per provincie een team met topspelers. Gemiddeld scoren deze 12 provincie-elftallen 75 punten.

De best scorende provincies liggen in de randstad. Na Zuid-Holland scoorden ook de teams uit Noord-Holland en Gelderland hoog, met 81 en 78 punten. Ze worden gevolgd door Utrecht (77). Ook Noord-Brabant scoort bovengemiddeld met een score van 76.

Drenthe (69) en Friesland (67) behaalden als enige provincies een gemiddelde spelersbeoordeling onder de 70. Friesland heeft 16 punten minder dan de best scorende provincie. Ze komt hiermee onderaan de lijst. Zeeland leverde niet voldoende spelers aan voor een elftal.

Wanneer wordt gekeken naar alle spelers – dus ook met lagere scores – zit er slechts 5 punten verschil tussen de best en slechtst scorende provincie. Alle Noord-Brabantse spelers samen krijgen een gemiddelde beoordeling van 68.

Team van het decennium

Het topteam uit Noord-Brabant heeft een gemiddelde spelersbeoordeling van 76 en speelt in een 4-4-3 formatie. In dit elftal staat Maikel Aerts (Eindhoven) in het doel en bestaat de verdediging uit Patrick van Aanholt (Den Bosch), Virgil van Dijk (Breda), Joris Mathijsen (Goirle) en Ronnie Stam (Breda).

Verder wordt het middenveld gevormd door Roy Beerens (Bladel), Hicham Faik (Den Bosch) en Otman Bakkal (Eindhoven). De voorhoede wordt bemand door Mitchell van Bergen (Oss), Vincent Janssen (Bernheze) en Ruud Van Nistelrooy (Oss). De provincie Noord-Brabant levert met Virgil van Dijk (90) ook de sterkste verdediger uit de laatste twee edities van het spel.

Bron: Flyeralarm