COVID-sterren op bunkers in Koudekerke: ‘Diep triest’

Op vier bunkers langs de Duinweg in Koudekerke, Zeeland ontdekte de politie maandagmorgen 24 mei COVID-sterren. Onbekend is wie deze heeft aangebracht. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen.

De politie ging op onderzoek uit na een melding. Agenten ontdekten dat bij alle vier de bunkers deze sterren waren aangebracht. De politie vindt de actie misselijkmakend: “Diep triest. Dat je het niet eens bent met keuzes die de politiek maakt, dat kan. En daar is op zich niets mis mee. Maar op deze manier je standpunt duidelijk maken, is misselijkmakend.”

Politieonderzoek

De eigenaar van de bunkers, Waterschap Scheldestromen, is op de hoogte gesteld. De politie stelt een onderzoek in naar de daders. Ze zoekt naar mensen die meer over dit incident weten.

Bron: Politie.nl