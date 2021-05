Hun Zuiderzee werd het IJsselmeer: Eva Vriend te gast bij FlevoMeer Bibliotheek

Het thema voor de Boekenweek 2021 is ‘Tweestrijd’. Auteur Eva Vriend is daarom woensdagavond 2 juni te gast in het online evenement van FlevoMeer Bibliotheek. Vriend deed jarenlang onderzoek naar de gevolgen van de drooglegging van de Zuiderzee voor vier Zuiderzeefamilies. Ze legde dit verhaal vast in haar boek ‘Eens ging de zee hier tekeer’.

‘Eens ging de zee hier tekeer’

In ‘Eens ging de zee hier tekeer’ staan vier Zuiderzeefamilies centraal, uit Urk, Volendam, Spakenburg en Wieringen. Aan de hand van hun levensgeschiedenis vertelt Eva Vriend over het houvast dat traditie biedt, de veerkracht die vereist is om vooruit te komen en vissersbloed dat kruipt waar het niet gaan kan.

De schilderachtige stadjes rond het IJsselmeer spreken tot de verbeelding, met hun authentieke gevels, vissersboten en pittoreske havens. Hoewel ze onderling sterk verschillen, is er één gebeurtenis die leven en lot van alle kustbewoners met elkaar verbindt: op 28 mei 1932 werd de Afsluitdijk gedicht.

De overheid was ervan overtuigd dat dit Nederland zou opstuwen in de vaart der volkeren. De kustbewoners stonden erbij, keken ernaar en moesten zich zien te redden. Hun Zuiderzee werd het IJsselmeer. Voortaan voeren hun botters uit op een zoetwaterplas.

Wat betekent zo’n ingrijpende verandering voor de cultuur, de identiteit en de toekomstdromen van mensen, tot op de dag van vandaag?

Over de Boekenweek 2021

De boekenweek vond door corona dit jaar niet plaats in de gebruikelijke periode in maart, maar is verplaatst naar 29 mei t/m 6 juni. Hanna Bervoets schreef het Boekenweekgeschenk, ‘Wat wij zagen’. Het Boekenweekessay, getiteld ‘De genocidefax’, werd geschreven door Roxane van Iperen. Babs Gons heeft het Boekenweekgedicht Polyglot geschreven.

Geschiedenis tot leven

Vriend weet als geen ander de geschiedenis van ons eigen leefgebied tot leven te wekken. Het boekenpanel van DWDD was zeer lovend over ‘Eens ging de zee hier tekeer’:

‘In de goede traditie van Geert Mak. Dit is de vaderlandse geschiedenis zoals je ‘m heel graag leest. Ontroerend!’

Tijdens het live-evenement gaat Eva Vriend in gesprek met bibliotheekmedewerker Marijke Jansen. Ze gaat dan in op de uitdagingen waarmee deze families te maken kregen. Ook vertelt ze meer over wat er vandaag de dag nog terug te vinden is dat herinnert aan deze gebeurtenissen in de beschreven plaatsen. Uiteraard is het voor het publiek ook mogelijk om tijdens het evenement vragen aan de auteur te stellen via de chat.

Het online evenement vindt plaats op woensdagavond 2 juni van 20.00 uur tot 21.00 uur. Iedereen kan gratis deelnemen aan het live-evenement door zich online aan te melden bij FlevoMeer Bibliotheek.

Bron: Noordoostpolder.nieuws.nl