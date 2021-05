Windpark Fryslân draait na de zomer op vol vermogen

De opbouw van de windturbines van Windpark Fryslân is in de laatste fase van het bouwproject. Nadat alle windturbines zijn aangesloten, zullen ze op jaarbasis zo’n 1.500 GWh duurzame windenergie produceren. Dit komt overeen met het stroomverbruik van ongeveer 500.000 huishoudens.

Eneco gaat deze Friese windenergie inzetten voor particuliere klanten in Friesland. Ook wordt het gebruikt om zakelijke klanten te ondersteunen in hun duurzame ambities.

Vanaf de bouw van de eerste windturbines levert Windpark Fryslân al energie aan klanten van Eneco. Voor particulieren start later dit jaar een speciale campagne.

Realisatie van Windpark Fryslân

Windpark Fryslân startte dit voorjaar met de opbouw van de 89 windturbines in het IJsselmeer. De kabels tussen de windturbinefunderingen liggen inmiddels op hun plek. De verbinding met hoogspanningsstation Oudehaske bij Heerenveen is ook al in gebruik genomen. Die verbinding bestaat uit twee 55 kilometer lange ondergrondse 110 kV-kabels.

Daarnaast is het natuureiland bij Kornwerderzand aangelegd en is gestart met de monitoring van de natuur rond het windpark.

Vanwege de voorspoedige voortgang van het project in het afgelopen anderhalf jaar, werd verwacht dat de opbouw begin komende zomer klaar zou zijn. Dit is echter niet gelukt door het onstuimige weer, de complexe logistiek van het project en het coronavirus.

Aannemersconsortium Zuiderzeewind verwacht nu de installatie af te ronden in het derde kwartaal van 2021.

Opbouwen van de windturbines

Elke windturbine bestaat uit drie torendelen, de gondel en de rotor. Vanwege de beperkte breedte van de sluizen rondom het IJsselmeer, worden de onderdelen met schepen naar het IJsselmeer gebracht en daar in elkaar gezet.

De torendelen en de gondel komen via Amsterdam naar het IJsselmeer. De drie rotorbladen worden in Oude Zeug aan de naaf gemonteerd.

In het IJsselmeer liggen twee installatieplatforms, de Sarens Soccer Pitch en de Tom-Wim. Door met twee platforms te

werken kan Zuiderzeewind twee windturbines tegelijk installeren. Na de opbouw wordt elke windturbine van fundering tot gondel geïnspecteerd waarna deze in bedrijf gaat.

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân wordt gebouwd door aannemersconsortium Zuiderzeewind, dat bestaat uit Siemens Gamesa Renewable Energy en Van Oord Offshore Wind. Meer informatie over Windpark Fryslân is te vinden op de website van het Windpark.

Bron: Persbericht provincie Friesland