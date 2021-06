Eerste paal voor nieuw Sligro Food Group Distributiecentrum in Veghel

Onder grote belangstelling van zakelijke relaties en personeel heeft burgemeester Kees van Rooij, samen met CEO Koen Slippens van Sligro, de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuw distributiecentrum. Het nieuwe centrum voor versproducten van Sligro komt op industrieterrein Doornhoek in Veghel te staan.

Het krijgt een oppervlakte van 12.000 m2 en komt naast het huidige distributiecentrum van 52.000 m2. Dat was in 2002 het eerste bedrijfspand dat op dit industrieterrein gebouwd werd.

Het nieuwe pand, dat eind 2021 klaar moet zijn, gaat dienen als opslag en distributie van non-food, wijnen en diepvriesproducten. Ook wordt dit de loslocatie van zeecontainers, die van over de hele wereld via ‘Inland Terminal Veghel’ per schip aangevoerd worden. Van hieruit worden dan dagelijks alle Sligro-vestigingen in Nederland bediend.

Veghel als thuisbasis Sligro

Er is voor Veghel gekozen, omdat hier uitbreiding mogelijk is op eigen terrein. En Veghel is de ‘thuisbasis’ van Sligro. Ze hebben hier al meer distributiecentra staan. Zo is er een voor food (De Dubbelen), een retouren- en sorteercentrum (De Dubbelen) en productiebedrijf SmitVis (De Amert). Ook Sligro’s zelfbedieningsgroothandel, ZiN Inspiratielab en het hoofdkantoor (Corridor) staan in Veghel.

Daarnaast ligt Veghel centraal ten opzichte van alle Sligro Food Group-activiteiten in de Benelux. Er is een goede verbinding naar de snelweg A50 en producten kunnen aangeleverd worden over het water, tot aan de deur.

Het nieuwe distributiecentrum van Sligro

In het nieuwe pand is straks ruimte voor een flink koelgedeelte van 580 m2, met een temperatuur van +6 graden. Het vriesgedeelte met een temperatuur van -21 graden beslaat straks maar liefst 2.832 m2. Daarnaast komt er ook nog een geconditioneerde koel/vries-expeditie van 1.650 m2.

De oplevering staat gepland voor december 2021. In februari 2022 wordt het complex in gebruik genomen.

Investeren ten tijde van COVID-19

COVID-19 treft de horeca, catering en evenementenbranche ongekend hard. En daarmee ook Sligro Food Group. Toch hebben zij nu geïnvesteerd in het vergroten en vergroenen van de capaciteit en de verdere optimalisatie van hun logistieke netwerk, laten zij weten. Dit nieuwe distributiecentrum in Veghel is daar een mooi voorbeeld van.

Ook in andere steden is geïnvesteerd in nieuwe of vernieuwde distributiecentra. Bijvoorbeeld in Maastricht, Breda en Vianen. Daarmee is ook de integratie met Heineken versneld afgerond en is het innovatieve online platform voor B2B (inspireren, bestellen, bezorgen) volledig operationeel.