Peakz Padel opent nieuwe padelclub in Brabant

Op vrijdag 11 juni opent Peakz Padel een nieuwe padelclub in Brabant. De balsport, een mix tussen tennis en squash, wint snel aan populariteit.

Peakz Padel opent haar deuren in Oisterwijk, met zes indoorbanen tot haar beschikking. Vier outdoorbanen zijn nog in aanbouw. De bedoeling is om van de nieuwe padelclub een van de grootse van Nederland te maken.

Padel in Brabant

“Padel is de snelst groeiende sport van Nederland. Brabant is hierin het kloppend hart. Het is laagdrempelig, sneller, socialer en voller van energie dan andere balsporten” zo laat clubmanager Sofie de Haas weten.

“Naast een goede sportsfeer op- en om de padelbanen, is er op het verhoogde horecagedeelte genoeg ruimte voor de Brabantse gezelligheid”, aldus De Haas. “En er komt nog een mooie openingsactie voor alle Oisterwijkers, zodat ze kennis kunnen maken met de nieuwe padelbanen in SportArena Oisterwijk. Stay tuned dus, en houd onze website in de gaten.”

Aanvullende informatie

Om gebruik te maken van de banen van Peakz Padel is een lidmaatschap niet nodig. Spelen kan dus gewoon wanneer dat uitkomt. Peakz Padel Oisterwijk heeft daarnaast nog aanvullende faciliteiten in de vorm van kleedruimtes, lockers, douches en horeca. Parkeren kan op het parkeerterrein voor de deur. Reserveren kan via de website van Peakz Padel Oisterwijk.

Momenteel wordt er nog hard gewerkt om de buitenbanen te realiseren. Peakz Padel is daarnaast ook nog op zoek naar sportieve en enthousiaste hosts, die het team compleet maken.