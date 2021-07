Heel Nederland naar ‘zeer ernstig’, op Drenthe en Zeeland na

In vrijwel heel Nederland is de corona-uitbraak ‘zeer ernstig’ geworden. In 23 van de 25 veiligheidsregio’s geldt vanaf woensdag dit hoogste risiconiveau. Alleen Drenthe en Zeeland staan een stapje lager, op ‘ernstig’.

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Het risiconiveau wordt bepaald op basis van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners.

In elf regio’s gold het hoogste risiconiveau al. Dit zijn Amsterdam-Amstelland, Groningen, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Midden- en West-Brabant, Twente, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Hollands Midden en Gooi en Vechtstreek. Op woensdag zijn daar twaalf regio’s bij gekomen. Dit zijn Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord, Zuid-Limburg, Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland, Friesland en Flevoland

Dit betekent dat tien van de twaalf provincies volledig op ‘zeer ernstig’ staan.

Zeeland stond de afgelopen week nog op zorgelijk. Dat is het een na laagste risiconiveau. De twee laagste niveaus gelden nu nergens meer.

Voor de maatregelen van het kabinet heeft de verhoging van de risiconiveaus overigens geen gevolgen. Ruim een week geleden zijn de regels aangescherpt en dit geldt voor het hele land, in elk geval tot en met 13 augustus.