Consumenten weten winkelcentra Wereldhave weer te vinden

Het aantal bezoekers van winkelcentra van Wereldhave is in de eerste jaarhelft flink gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat had te maken met het opheffen van lockdowns en andere coronamaatregelen, al blijft een volledige heropening van bijvoorbeeld bioscopen en horecagelegenheden nog uit.

Toch zijn de bezoekersaantallen in Nederland nu op zo’n 90 procent van voor de coronacrisis. In België ligt dat nog wat lager, op 70 à 80 procent, en ook in Frankrijk is het niveau van voor de pandemie nog niet behaald. Daar zijn ook nog limieten aan de hoeveelheid mensen die in winkels welkom zijn.

De lockdowns hadden ook nog gevolgen voor de huurinkomsten van Wereldhave omdat met name niet-essentiële winkels nog om huurverlagingen vroegen. De totale huurinkomsten lagen op ruim 99 miljoen euro tegen een kleine 111 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar. Daarbij moet ook aangetekend worden dat Wereldhave een aantal Franse bezittingen van de hand deed. Het winkelvastgoedbedrijf wil zich helemaal van de Franse markt terugtrekken.

Mede door die verkopen was er een winst voor Wereldhave van 43,7 miljoen euro. Vorig jaar leed de vastgoedinvesteerder nog een verlies in de eerste jaarhelft door de harde impact van de corona-uitbraak en de lockdowns die volgden.