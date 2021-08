Politie druk met steekpartijen door het hele land

De politie heeft het in de nacht van zaterdag op zondag druk gehad met steekincidenten, onder meer in Den Haag, Venlo en Oosterhout. De meeste mensen die gewond raakten, moesten naar het ziekenhuis.

In Den Haag (Zuid-Holland) raakte iemand gewond bij een ruzie op een kruispunt van de Spaarnestraat. Twee mensen zijn opgepakt. Meerdere mensen kregen ruzie in de binnenstad van het Limburgse Venlo. Twee mannen (32 en 35 jaar uit Venlo) liepen verwondingen op. De 32-jarige had ernstige steekwonden en ligt nog in het ziekenhuis. Er is nog niemand aangehouden.

Op een camping in Oosterhout (Noord-Brabant) raakte een man gewond die zou zijn gestoken. In Julianadorp (Noord-Holland) werd op een fietspad een ernstig gewonde jonge man (18) gevonden. De politie wist de 16-jarige verdachte op te sporen.

Ook in Enschede (Overijssel) kwam een melding binnen van een steekpartij.