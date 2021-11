Hoe maak ik mijn tuin winterklaar?

De klok is onlangs een uur teruggegaan en dit betekent dat het niet lang meer duurt voordat het officieel winter is. De verwachting voor de vroege winter van 2022 is voor Nederland en omgeving koud, aldus weer.nl. Dat betekent open haard aan, je tuin winterklaar maken en warme kleding aan. Als we aan de tuin in de winter denken, lijkt het alsof er niet veel hoeft te gebeuren. Toch zijn er wel degelijk een aantal klussen die je tijdens dit jaargetijde kan doen.

Regelmatig harken

Met name in de maand november is het belangrijk om je tuin te onderhouden, zodat je straks in de lente en zomer optimaal kan genieten van de bomen, planten en stuiken in je tuin. De herfst is prachtig om haar kleuren, maar levert ook een boel bladeren op. Hierdoor raakt de grond bedekt met gebladerte, ook wel loof genaamd. Het is belangrijk om regelmatig te harken, zodat het gazon voldoende lucht en licht krijgt en er geen bruine plekken in het gras ontstaan.

Buitenkeuken

Wie zegt dat je alleen in de zomer buiten kan koken? Steeds meer mensen ontdekken het plezier van een buitenkeuken, zoals bijvoorbeeld van Cooxs. Met een buitenkeuken op maat kan je vrijwel het gehele jaar door genieten van het buiten gevoel, én lekker eten. Warm drankje en dekentje erbij, en je kan zelfs in hartje winter genieten van een heerlijke maaltijd. Tip: zorg er wel voor dat als het echt koud wordt, dat de stopcontacten zijn afdekt. En sluit de buitenkraan af als het buiten gaat vriezen. Gezellige sfeerverlichting erbij en je heb je eigen sterrenrestaurant in de tuin.

Onderhoud gras

Ook het gras heeft aandacht nodig om de winter door te komen. Gras blijft groeien tot de temperatuur onder de 6 °C komt. Tot die tijd kan je het gras blijven maaien. Laat het gazon niet te kaal de winter in gaan, dus maai het niet te kort. Het beste is om in oktober of november het gras voor de laatste keer van het jaar te maaien. In december kun je kalk strooien om mos vorming tegen te gaan. Zo weet je zeker dat je straks weer op blote voeten door je tuin kan lopen. Ben je moe van al dat grasmaaien? Dan is de winter ook een prima moment om kunstgras aan te leggen.

Maak je eigen composthoop

Veel mensen gooien alle bladeren in de groencontainer, maar dit is juist de tijd om te starten met een composthoop. Zelf composteren verkleint de afvalberg en zorgt voor plantenvoedsel. Hiermee kan je je tuin bemesten. Let er wel op dat de composthoop zo gevarieerd mogelijk is en dat er voldoende luncht in komt om het proces te versnellen. En heb je zin om wat te planten? Ook dat kan in deze periode. Voorwaarde is wel dat het niet vriest en dat het ook op korte termijn niet zal vriezen. Als je zo’n moment hebt gevonden, en dat lukt zeker in november, kan je bloembollen planten voor in het voorjaar. Voorjaarsbloeiende bollen zoals tulpen, hyacinten, narcissen en krokussen kun je het beste planten tot de eerste week van december, nog voor de eerste nachtvorst. Daarnaastkan je winterharde plantjes planten. Viooltjes zijn hier een voorbeeld van.

Ten slotte is dit ook de tijd van het onderhoud. Maak je tuinstoelen en loungeset schoon. Als jouw tuinmeubelen in de winter buiten blijven staan, kun je ze beschermen met een speciale hoes tegen vocht en vorst. En vergeet de dieren niet deze winter. Egels, padden, kikkers, vogels en tal van andere beestjes gaan in de winter op zoek naarextra voedsel en een plekje om te overwinteren.