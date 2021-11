Wintervoorspelling 2021-2022: Stevige winter met sneeuw, ijs en meer

Mijn wintervoorspelling voor deze winter 2021-2022 gaat uit van een stevige winter. Er komt sneeuw, er komt ijs, maar ook meer wat past bij een stevige winter. Het karakter kan wel eens sterk wisselend zijn en dan komt er meer voorbij dan alleen winterweer.

Sneeuw en ijs

Deze winter zal ervoor zorgen dat wij vaker te maken krijgen met sneeuw dan de afgelopen jaren en dat kan regionaal ook een flink pak sneeuw zijn. In ieder geval ga ik ervan uit dat heel ons land vaker dan één keer wit zal worden. De periode of de perioden met vorst zorgen voor ijs en we komen in deze voorspelling minstens één periode voor langer dan een week op schaatsen, op ijsbanen of op natuurijs, met regionale verschillen.

En meer

Er is meer deze winter. Zo zijn één of meer winterstormen mogelijk met of zonder sneeuw. Een wat kwakkelend weertype en anti-winterweer komt voorbij met hoge temperaturen. Stabiel weer met of zonder kou lijkt in de minderheid te zijn.

Overlast

Het wordt een winter met veel overlast door vooral winterweer en kwakkelende perioden (gladheid, sneeuw en ijzel), maar ook door niet-winterweer. Gemiddeld wordt de winter te koud tot normaal. Het wordt omgerekend een te natte winter, teveel neerslag in welke vorm dan ook. Het af en toe ruige karakter is ook opvallend en kan overlast veroorzaken. In december kan de winter al eens (vaker) opspelen. Ook de maanden januari en februari zullen in meer of mindere mate voor winterweer zorgen. Ik ga nu niet zover om een duidelijke verdeling tussen deze maanden aan te geven.

Samengevat: het wordt een stevige winter met sneeuw, ijs en meer.