Bijna de helft van de verkochte fietsen in Nederland hebben elektrische ondersteuning

De verkoopcijfers laten een duidelijke beweging zien in de fietsenverkoop. Naast het feit dat de omzet uit fietsen verkopen tot recordhoogtes zijn gestegen, laten de cijfers ook zien dat bijna de helft van de op verkochte fietsen voorzien zijn van elektrische ondersteuning. Over geheel Europa zijn een op de vijf fietsen elektrisch maar de verwachting is dat ook dit percentage in een snel tempo zal stijgen.

Waarom steeds meer mensen besluiten om een elektrische fiets te kopen

Het is eenvoudig te verklaren waarom steeds meer mensen besluiten om een elektrische fiets te kopen. De fiets is een praktisch en schoon vervoermiddel waarmee er snel en eenvoudig een weg gebaand kan worden door de steeds toenemende drukte. Het gebruik van de e-bike is niet alleen een perfecte methode om de nadelen van het woon-werkverkeer het hoofd te bieden maar ook om lekker in beweging te zijn. Daarnaast is een elektrische fiets uitstekend geschikt om plezierritjes te maken want de elektrische ondersteuning geeft de fietser het gevoel dat hij of zij altijd de wind in de rug heeft. De aandrijving biedt precies de gewenste ondersteuning als het fietsen wat zwaar wordt of de tegenwind te sterk.

Download nu het e-bike magazine voor inspiratie

Welke elektrische fiets kopen?

Het bovenstaande verklaart waarom het aanbod van e-bikes in een korte tijd is gegroeid. Veel fietsmerken profiteren maar al te graag van de toenemende behoefte aan elektrisch fietsen. Dit lijkt heel praktisch voor de geïnteresseerden maar het veelzijdige aanbod roept wel de vraag op welke elektrische fiets het beste gekocht kan worden. De doelstelling met betrekking tot het gebruik van de elektrische fiets, brengt de geïnteresseerde al een aardig eind in de goede richting. Een elektrische stadsfiets is zeer geschikt voor de korte ritjes en is hiervoor wat lichter in gewicht en vaak voorzien van minder versnellingen. De recreatieve elektrische fiets geeft wat meer fietscomfort en heeft een grotere actieradius. Deze actieradius geeft aan hoe lang er gefietst kan worden op een volle accu. De accucapaciteit is hier dus bepalend in. Naast de genoemde opties kan er gekozen worden voor elektrische vouwfietsen voor het woon-werkverkeer, een elektrische transportfiets (de cargobikes), een elektrische mountainbike, een extra stevige elektrische fiets, elektrische tandems en de welbekende elektrische omafiets.

Wat is een speed pedelec?

Naast de bovenstaande voorbeelden past de speed pedelec in het rijtje van verschillende soorten e-bikes. Een speed pedelec is een snelle elektrische fiets waarbij de ondersteuning niet stopt bij 25 km/h. Deze snelle E-bike haalt snelheden van rond de 45 km/h, mits er wel mee getrapt wordt. Deze fiets wordt volgens de wet dan ook gezien als bromfiets. Voor het rijden op een speed pedelec is een bromfietscertificaat vereist.

Waar op letten bij de aankoop van een elektrische fiets?

Er zijn een aantal punten om op te letten bij de aankoop van een elektrische fiets. Het eerste punt wat van belang is, is de manier waarop de trapondersteuning wordt geboden. Als er gekozen wordt voor een rotatie ondersteuning zal de elektromotor geactiveerd worden door de herkenning van een beweging. Daarnaast is deze ondersteuning programmeerbaar van minimale trapondersteuning tot ruime trap ondersteuning. Een rotatie ondersteuning biedt een gelijkmatige ondersteuning bieden tijdens het trappen. Hiermee hebben we het verschil benoemd met de werking van de trapkracht ondersteuning. Dit systeem maakt gebruik van een trapkrachtsensor en reageert op de uitgeoefende trapkracht op de pedalen.

Hoe meer kracht er wordt uitgeoefend hoe meer ondersteuning er wordt gegeven. Het verschil tussen de systemen zal vooral merkbaar zijn als er heuvelop wordt gefietst.

Een ander punt van aandacht bij de keuze voor een geschikte e-bike is de plaatsing van de motor. De elektromotor kan bijvoorbeeld aan het voor- of achterwiel worden geplaatst maar ook in het midden van de fiets. De meeste mensen geven verreweg de voorkeur aan de laatstgenoemde optie. Een in het midden geplaatste motor zorgt voor een goede gewichtsverdeling waardoor de fiets beter in balans is. Bij een motor die aan het voorwiel geplaatst is, is de kans op slippen groter. Daarnaast is een in het midden geplaatste motor een stuk minder storingsgevoelig. Het nadeel van deze optie is dat er een hoger prijskaartje aan hangt. De voordelige e-bikes zijn vaak voorzien van een motor aan het achter- of voorwiel.

Versnellingssystemen en remmen van elektrische fietsen

Bij de keuze voor een geschikte e-bike is het zeker van belang om naar de versnellingssystemen en de remmen van de verschillende opties te kijken. Ook op dit gebied worden er veel keuzemogelijkheden aangeboden. Allereerst is het goed om naar het aantal versnellingen te kijken. Voor een het gebruik van een e-bike in de stad zijn veel minder versnellingen gewenst dan bij een recreatieve elektrische fiets. Daarnaast kan er gekozen worden tussen verschillende versnellingssystemen. Een (onderhoudsvriendelijk) naafversnelling heeft maximaal 8 versnellingen en is in de naaf van het achterwiel verwerkt. Een derailleursysteem is een systeem waarbij gekozen kan worden uit maar liefst 27 versnellingen. Dit is echter een open versnellingssysteem waardoor er meer onderhoud is vereist.

Naast de genoemde versnellingssystemen, kan er een keuze worden gemaakt tussen meerdere remsystemen. De meest populaire keuze is het een V-brake systeem. Hierbij drukken twee remblokjes op de velg. Daarnaast behoren een trommelrem (waarbij deze remblokjes in een gesloten trommel systeem verwerkt zitten) of de minder slijtage gevoelige rollerbrakes (waarbij er gebruik wordt gemaakt van rollers in een trommel in plaats van blokjes, dit populaire systeem is veel minder slijtage gevoelig) tot de opties. Er worden vrijwel geen e-bikes aangeboden met een schijfrem of een terugtraprem.

Beste koop in e-bikes

Zoals uit de bovenstaande tekst kan worden opgemaakt, hangt de beste koop in e-bikes deels af van de persoonlijke wensen op dit gebied. Deze wensen hebben betrekking op het gebruik van de tweewieler maar ook het de bovenstaande functionaliteiten zijn hierbij aspecten die vergeleken kunnen worden. Veel mensen vergelijken vaak ook het accuvermogen van de in aanmerking komende opties. Het accuvermogen geeft immers een indicatie van de actieradius, dus hoe lang er gefietst kan worden met behulp van elektrische ondersteuning. Hoewel de fabrikanten hiervoor een indicatie verstrekken in de opsomming van de specificaties van de fiets, is het goed te weten dat er meerdere factoren hierbij een rol spelen. Ook aspecten als het gewicht van de gebruiker, de bandenspanning, de ondergrond én de weersomstandigheden spelen hierin een voorname rol. Daarnaast kan de gebruiker de actieradius zelf verlengen door de elektrische ondersteuning in een lagere stand te zetten.

Is het verstandig om een goedkope elektrische fiets te kopen?

Alle vergelijkende tests die zijn uitgevoerd om het aanbod in elektrische fietsen te vergelijken geven hetzelfde beeld: goedkoop is vaak duurkoop in dit geval. De voordelige e-bikes zijn vaak voorzien van goedkopere materialen of technieken die minder kostbaar zijn. Aan E-bikes met een voorwiel aangedreven motor hangt bijvoorbeeld een voordeliger prijskaartje dan bij een elektrische fiets met een middenmotor het geval is. In dat opzicht kan er de conclusie getrokken worden dat het wellicht niet zo verstandig is om een goedkope elektrische fiets te kopen. Het is wel goed om de prijsstelling van de aanbieder zelf in deze vergelijking mee te nemen. Een E-bike kan immers aangeschaft worden in een fietsspeciaalzaak maar ook prima online worden aangeschaft. In dat geval komen de online aanbieders duidelijk als de voordelige keuze uit de bus. Met behulp van de uitstekende informatievoorziening van het internet is het zeker mogelijk om een goed overwogen keuze te maken. Met de huidige tijdsgeest in het achterhoofd kan het online kopen van een fiets zeker als een (financieel) interessante optie worden overwogen.