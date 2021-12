Waarom de herenfiets met hoge stang verdwijnt

De herenfiets met hoge stang verdwijnt langzaam maar zeker uit het straatbeeld. Waar in vroeger tijden het verschil tussen een heren,-en damesfiets erg duidelijk zichtbaar was door de extra stang tussen het zadel en het stuur, wordt anno nu het unisex model zonder hoge stang de norm. Of dit een goede ontwikkeling is, zijn de meningen wat over verdeeld. Feit blijft dat de echte herenfiets vervangen wordt door een fiets met een lage instap. Deze keuze heeft een praktische oorsprong waarin het huidige tijdsbeeld een duidelijke stempel drukt.

Waarom hadden authentieke herenfietsen een hoge stang?

Om deze vraag te beantwoorden moeten terug naar 1885 toen de eerste herenfietsen gemaakt werden. Aangezien het in die tijd uitsluitend de heren waren die van een fiets gebruik maakten, was het belangrijk dat het frame van deze herenfietsen stevig genoeg was om dit zware mannen gewicht te kunnen ragen. Daarom kozen de fietsfabrikanten er oorspronkelijk voor om een hoge stang tussen het zadel en het stuur te plaatsen.

Pas jaren later toen de vrouwen ook van de fiets gebruik wilden maken, ontstond er een dilemma. In die tijd droegen vrouwen namelijk alleen maar lange rokken en jurken wat ervoor zorgde dat de hoge stang van de herenfiets verschrikkelijk in de weg zat. Daar kwam bij dat het gepast was om als een vrouw je been dermate hoog over het zadel te zwaaien dat mensen onder de rok konden kijken. Om dit praktische probleem het hoofd te bieden, werd het frame werd aangepast en ontstond er een damesversie van de fiets. Deze versie was dus niet voorzien van de hoge stand tussen het zadel en het stuur. Dit was ook niet noodzakelijk omdat de gemiddelde vrouw iets lichter was in gewicht.

Waarom verdwijnt de hoge stang nu ook van de herenfiets?

Het bovenstaande roept de vraag op waarom de hoge stang na al die jaren ook van de herenfiets. De achterliggende gedachte van deze keuze is heeft betrekking op de veiligheid. De kentering is eigenlijk ingezet met de komst van de elektrische fiets maar ook door de vergrijzing in Nederland. Voor oudere mannen wordt het namelijk steeds lastiger om een been over zo’n hoge stang te gooien. Daarnaast blijkt dat je met een elektrische fiets flinke snelheden kunt halen waardoor bij een onverwachte noodstop de hoge stang flink in de weg zit. Deze noodstop kan vervelend uitpakken als er gebruik maakt van een rijwiel met een hoge stang.

De authentieke herenfiets verdwijnt

Toch is bovenstaande reden niet het enige argument waarom de herenfiets verdwijnt. Inmiddels hebben namelijk ook veel vaders het gemak van een lage stang ontdekt. Opstappen op een herenfiets kan namelijk erg lastig zijn met een kind achterop. Een uniseks model met lage instap is dan een stuk makkelijker en bovendien veiliger. Daar komt bij dat de moderne fietsen voorzien zijn van een wat dikker en steviger frame wat de fietsen er stoer en robuust uit doen zien. Door materialen als aluminium en carbon is een mannenframe met hoge stang dus niet meer nodig. De fiets wordt dus eigenlijk steeds genderneutraler waardoor het bijna logisch is dat de herenfiets verdwijnt. Een keuze die dus volledig passend is in het huidige tijdsbeeld.

Authentieke fietsen voor heren nog altijd te koop

Uiteraard behoort het kopen van een authentieke herenfiets nog altijd tot de mogelijkheden. Het is natuurlijk (nog) niet het geval dat de herenfiets per direct uit het straatbeeld verdwenen is. Op dit moment is de markt zo’n beetje 80/ 20, waarbij de 80% natuurlijk de fiets met lage instap is. Een andere optie waarvoor gekozen kan worden bij de wens om een herenfiets te kopen is de keuze voor een fiets met een sterk teruglopende stang. Hierbij wordt er gekozen voor een tussenweg en is de herenfiets nog altijd wel voorzien van een middenstang maar wordt het opstappen makkelijker gemaakt.