Dit zijn de beste fiets & elektrische fietsmerken

Nederland is een echt fietsland. Nergens wordt er zoveel gefietst als bij ons. We fietsen vaak naar ons werk, naar school, naar de winkel en ook nog vaak voor ons plezier. Onze hele infrastructuur is hier zelfs op aangepast. De populariteit van het fietsen in ons land komt ook tot uiting door het grote aanbod (elektrische) fietsmerken. Dit roept de vraag op wat de beste fiets & elektrische fietsmerken zijn. In dit artikel neemt Nieuws.nl de beste opties met je door.

Hoe wordt er bepaald wat een goed fietsmerk is?

Het feit dat er in Nederland gefietst wordt, zorgt er ook automatisch voor dat er veel informatie hierover gedeeld wordt op internet en de bekende social media kanalen. Het fietsenaanbod wordt onder andere regelmatig onder een vergrootglas gelegd gedurende de vergelijkende tests die worden uitgevoerd door onafhankelijke consumentenorganisaties als de Consumentenbond, Kieskeurig, de ANWB (een organisatie die in het verleden de Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond was) en de Fietsersbond. Aan de hand van dit soort tests is het makkelijk te bepalen wat een goed fietsmerk is. In vrijwel iedere test komen modellen van dezelfde merken als beste opties aan de oppervlakte.

Het beste fietsmerk van Nederland

Uit vrijwel ieder vergelijkend onderzoek komt Gazelle uit de bus als beste fietsmerk van Nederland. Verrassend is dat niet. Dit Hollandse merk is al vele jaren dé marktleider op gebied van tweewielers. Het merk is in 1892 opgericht en heeft zich in al die jaren voortdurend beziggehouden met het moderniseren en verbeteren van het aanbod. De vertrouwde kwaliteit (Nederlanders fietsen graag op fietsen van eigen bodem) en het slimme design maken de fietsen van Gazelle erg geliefd. Het merk produceert jaarlijks dan ook vele duizenden fietsen die niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland worden verkocht. Het aanbod in Gazelle fietsen is daarnaast ook erg veelzijdig te noemen. Het merk experimenteerde bijvoorbeeld al in de jaren 30 van de vorige eeuw met elektrische fietsen. Tegenwoordig wordt Gazelle dan ook niet alleen gezien als de marktleider in conventionele fietsen maar ook als uitstekende aanbieder van elektrische fietsen.

Wat is het beste e-bike merk?

De elektrisch aangedreven fiets is de laatste tijd sterk in opkomst. De aandrijving geeft net dat duwtje in de rug dat soms nodig is als het fietsen wat zwaar wordt of de tegenwind te sterk. Uiteraard zijn veel fietsmerken in deze behoefte gesprongen en is er sprake van een steeds groter wordend aanbod in e-bikes. Daarnaast zijn er topmerken op fietsgebied die alleen nog maar e-bikes leveren en de conventionele fietsen in de stalling hebben gezet. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is Sparta. Dit merk werd in 1917 opgericht en groeide al snel uit tot een van de grootste fietsmerken van Nederland. Sparta is ook altijd een innoverend merk geweest. Het feit dat dit merk in 2004 als eerste de e-bike op de markt gebracht en in 2010 de eerste elektrische mountainbike is dan ook veelzeggend. Inmiddels maakt Sparta deel uit van de Nederlandse Accell Group B.V., de grootste e-bike fabrikant van Europa en wordt het merk gezien als het beste e-bike merk?

Download nu het e-bike magazine voor inspiratie

Het andere bekende fietsmerk van Nederland

In het rijtje van Gazelle en Sparta mag Batavus uiteraard niet ontbreken. Het Friese merk werd in 1904 opgericht en is het andere bekende fietsmerk van Nederland. Batavus doet in geen enkel opzicht onder voor de concurrentie. De modellen van het merk komen tot op de dag van vandaag uitstekend uit de diverse tests. Het is goed om voor de volledigheid te vermelden dat het originele Batavus merk in 1986 failliet is gegaan maar het merk heeft onder het bewind van andere eigenaren een doorstart gemaakt. De fietsen kenmerken zich door de combinatie van unieke designs en een uitstekende degelijkheid. Daarnaast geeft het merk een letterlijke invulling aan de slogan: “Iedereen een Batavus”. Ook dit merk maakt deel uit van de eerder genoemde Accell Group. Dit betekent in de praktijk dat je ook bij de Friezen terecht kunt voor een uitstekende elektrische fiets.

Wat is Stella voor elektrische fietsmerk?

De opkomst van Stella als aanbieder van elektrische fietsen, zal weinig mensen zijn ontgaan. Stella is immers een Nederlands merk dat zich in een sneltreinvaart aan de top van dit segment genesteld. De onderneming zag in 2011 als startup het levenslicht. Het bedrijf heeft een uniek concept. In tegenstelling tot alle genoemde andere merken, worden de fietsen van Stella niet in de fietsenwinkel verkocht maar via de eigen testcentra. Daarnaast heeft het merk reparatie bussen door het hele land rijden om eventuele reparaties en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Buiten het aanbieden van deze service profileert Stella zich graag met een scherpe prijsstelling. Stella lijkt zich hiermee te richten op het goedkopere segment waar Gazelle en Sparta juist uit willen stappen. Met betrekking tot de kwaliteit van de fietsen heeft Stella een aantal behoorlijke stappen gezet. Het merk is duidelijk actief bezig geweest met het ontwikkelen van modellen en het verbeteren van de kwaliteit.

Andere goede fietsmerken uit het buitenland

Hoewel Nederland als echt fietsland het perfecte marktgebied is voor veel fietsmerken, zitten ze in het buitenland duidelijk ook niet stil. Er zijn een aantal zeer goede merken uit het buitenland die prima in deze opsomming van de beste fiets & elektrische fietsmerken. Raleigh is bijvoorbeeld een merk dat je niet vaak tegen zal komen op de Nederlandse fietspaden maar in het wielrennen en mountainbiken zeker een bekend merk is. Hetzelfde geldt voor het Taiwanese Giant al heeft dit merk nog wel een behoorlijk marktaandeel in ons land.

Tot slot is het goed om als fietsliefhebber ook een blik naar onze oosterburen te richten. Duitsland is niet alleen een heerlijk land om doorheen te fietsen maar ook een land waar een aantal uitstekende fietsenmerken gehuisvest zijn. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan Cube. Dit merk geniet vooral bekendheid in ons land door een uitstekend aanbod in racefietsen en mountainbikes maar ook op gebied van elektrische- en conventionele fietsen is Cube merk dat (volgens de diverse tests) in overweging moet worden genomen. Het Duitse alternatief is een fiets van Kalkhoff. De interessante prijs/kwaliteit verhouding van dit merk bewijst dat er voor ieder budget een goede (elektrische) fiets te verkrijgen is.