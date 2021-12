Duurzame voornemens in 2022

De hoeveelheid plastic per persoon is enorm gestegen en daar moet verandering in komen, zo is te lezen op Arnhem.nieuws.nl. Sandra Brookman-Bak, natuurgids bij Lingewaard Natuurlijk, heeft daarom besloten haar duurzame voornemens voor 2022 vast te leggen. Doe je mee in 2022?

Goede voornemens in 2022

Brookman-Bak heeft haar duurzame voornemens voor 2022 inmiddels vastgelegd, zodat ook anderen hier iets aan hebben. Zij geeft hierbij allerlei suggesties. Kijk bijvoorbeeld eens rond wat voor producten te koop zijn in duurzame verpakkingen, aldus Brookman-Bak. Ook kun je besparen op je energierekening door je woning aan te passen. Pak vaker de fiets in plaats van de auto. Het zijn allemaal simpele suggesties die bijdragen bij duurzaamheid.

Wegwerpplastic

En naast de genoemde suggesties van Brookman-Bak, zijn er natuurlijk nog oneindig veel meer tips die kunnen bijdragen bij een duurzamer leven. Ten eerste kun je flink bezuinigen op wegwerpplastic. Uit gegevens van de Rijksoverheid blijkt dat de hoeveelheid wegwerpplastic per jaar nog altijd toeneemt, maar dat is nergens voor nodig. In plaats van wegwerpplastic, kun je kiezen voor papier. Plastic bevat allerlei giftige stoffen. Veel dieren eten het per ongeluk, waardoor zij ziek worden en sterven.

Vegetarische gerechten

Daarnaast kun je meer vegetarische gerechten eten. De vleesindustrie veroorzaakt een grote hoeveelheid CO2-uitstoot. Als je het lastig vindt om geen vlees te eten, kijk dan eens naar het assortiment van vleesvervangers – voor de beginner ideaal.

Duurzamer reizen

Ook kun je duurzamer reizen. Vliegreizen staan bekend om hun enorme uitstoot van broeikasgassen. In plaats van te reizen met het vliegtuig, kun je met de trein gaan.

Duurzamer shoppen

Als laatste kun je op het gebied van shoppen ook duurzame keuzes maken. De kledingindustrie vervuilt de natuur enorm. Het leidt tot watervervuiling, giftige afvalstoffen en restafval. Er bestaan duurzame kledingmerken, waarbij de productie van kleding zo min mogelijk de natuur vervuilt. Voorbeelden van duurzame merken zijn REFLEKTOR, Teym en Kuyichi.

Bron: Arnhem.nieuws.nl