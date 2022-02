Overleden persoon gevonden bij het Oranjekanaal (Drenthe)

Bij het Oranjekanaal in het Drentse dorp Orvelte is maandag het lichaam van een overleden persoon gevonden. De politie laat weten dat de persoon “onder verdachte omstandigheden is aangetroffen” en doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden.

Het lichaam werd gevonden nadat er maandagmiddag melding was gedaan van een koffer in het water. Bij de zoektocht naar de koffer werd het lichaam gevonden. Het is niet bekend of de persoon mogelijk in de koffer zat, in het water lag of aan de kant werd gevonden.

De politie laat weten op zoek te zijn naar getuigen die mogelijk verdachte situaties hebben gezien in de omgeving waar de persoon gevonden is. Ook mensen die mogelijk camerabeelden hiervan hebben worden opgeroepen zich te melden.