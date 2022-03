Aluminiumsmelter Aldel: gaswinning in Groningen is nodig

Aluminiumsmelterij Aldel uit Delfzijl wil dat de overheid snel met maatregelen komt voor de energie-intensieve industrie om die te helpen met de torenhoge gasprijs. Dat zegt financieel directeur Eric Wildschut van Aldel. Hij pleit onder meer voor het heropstarten van de gaswinning in Groningen en het langer openhouden van steenkolencentrales om de energiecrisis door te komen. Ook waarschuwt hij voor de Europese afhankelijkheid van grondstoffen zoals aluminium van Rusland.

“Alles moet nu besproken kunnen worden. Dit is de tijd voor de overheid om in gesprek te gaan met de energie-intensieve industrie over de hoge energieprijzen”, aldus Wildschut. Aldel trok vorig jaar al aan de bel over de sterk stijgende energiekosten en de impact daarvan op het bedrijf. “We hebben het van de daken geschreeuwd.” Volgens Wildschut is de “tijdelijkheid” van het probleem van hoge energieprijzen nu voorbij. “Het wordt alleen maar erger.”

Vanwege de zeer hoge energieprijzen heeft Aldel de productie van eigen aluminium gestaakt, met het verlies van 120 arbeidsplaatsen. Het bedrijf moet nu op de open markt aluminium inkopen. Rusland is een zeer belangrijke aluminiumproducent. Wildschut zegt dat als de Europese aluminiumproductie stil komt te liggen door de hoge energieprijzen we steeds afhankelijker worden van importen van onder andere uit Rusland. “Die afhankelijkheid moet juist los”, stelt hij.

Wildschut wil daarom graag zo snel mogelijk weer beginnen met eigen aluminiumproductie in het Groningse Delfzijl, maar vanwege de hoge energieprijzen is dat nu niet rendabel. “Terwijl aluminium juist heel belangrijk is voor de energietransitie”, verklaart Wildschut. “Er is dan ook nu steun nodig voor de energie-intensieve industrie. Maak je hard voor je eigen industrie.”

Bij kunstmest- en chemiebedrijf Yara in Sluiskil houden ze ontwikkelingen rond de gasprijs ook nauwlettend in de gaten, laat een woordvoerder weten. Hij wil niet zeggen of de productie wordt geraakt door de hoge energieprijs, maar zegt wel dat het steeds moeilijker wordt om die door te berekenen in de verkoopprijzen. Vorig jaar moest Yara nog de productie flink inperken vanwege de dure energie. “We kijken nu elke dag naar de productie.”

Ook op het gebied van kunstmest is Europa erg afhankelijk van importen uit Rusland. De topman van het Noorse moederbedrijf Yara heeft al gewaarschuwd voor een schok bij de wereldwijde voedselzekerheid en voedselprijzen door de oorlog in Oekraïne en verstoringen van leveringen van bijvoorbeeld kunstmest en tarwe uit Rusland vanwege het conflict.