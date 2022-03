NZa: ziekteverzuim in zorg in carnavalsprovincies hardst gestegen

Het ziekteverzuim van zorgmedewerkers in de ziekenhuizen is in carnavalsregio’s het hardst gestegen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op 28 februari, de carnavalsmaandag, had 9,4 procent van het personeel op de verpleegafdelingen zich ziek gemeld in Noord-Brabant en 11,7 procent in Limburg. Een week later zijn die percentages gestegen naar respectievelijk 11,6 procent en 14,2 procent.

Gemiddeld over het hele land steeg het ziekteverzuim van zorgmedewerkers op de verpleegafdelingen minder hard, dat ging van 10,4 naar 10,5 procent. Het ziekteverzuim van personeel op de intensive cares daalde juist licht, van 10,3 naar 10,2 procent. In de carnavalsprovincies nam het ziekteverzuim op de ic’s wel toe.

Over het algemeen bleef de druk op de zorg op de verpleegafdelingen landelijk hetzelfde, dat op de intensive cares daalde licht. Wel werden meer operatiekamers terug in gebruik genomen. Een week eerder was 18 procent van de operatiekamers niet in gebruik. Op 7 maart gold dit nog maar voor 14 procent van de operatiekamers.