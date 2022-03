Risico op natuurbranden in delen van Nederland

In Gelderland, Utrecht en grote delen van Overijssel en Limburg is sprake van een verhoogd risico op natuurbranden. Brandweer en natuurbeheerders zijn extra alert, omdat het zo droog is dat een brandje in de natuur zich razendsnel kan uitbreiden. Open vuur zoals kampvuurtjes en barbecue in de buitenlucht is in de droge gebieden verboden, aldus de veiligheidsregio Utrecht.

Het is al ruim een week vrijwel droog, er staat wind en de zon schijnt volop. Dat zorgt voor snelle uitdroging van bomen en struiken, die nog in de winterstand staan. Dat betekent dat de sapstroom nog niet op gang is gekomen. Bomen en struiken vliegen dan makkelijk in brand, ook door bijvoorbeeld een weggegooide peuk of een stukje glas in de zon.

De Utrechtse brandweer laat dagelijks een verkenningsvliegtuig boven natuurgebieden vliegen op zoek naar beginnende brandjes. Zo’n patrouillevliegtuig gaat meestal ook boven de Veluwe de lucht in. Als er ergens brand wordt ontdekt, rukt de brandweer met extra mensen en materieel uit als er sprake is van een verhoogd risico op natuurbrand.