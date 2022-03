Ook 48 uursstakingen metaalsector in Zuid-Holland en Limburg

Leden van de vakbonden in de metaalsector leggen vanaf donderdag twee dagen het werk neer in Zuid-Holland en het zuiden van Limburg. Dat meldt vakbond FNV. Eerder werden in onder meer Noord-Holland en Friesland al 48 uursstakingen georganiseerd. De onderhandelingen over een nieuwe cao in de metaalsector liepen eind oktober vast, waarna de stakingen begonnen.

Vakbonden zijn door werkgeversonderhandelaar Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) keer op keer uitgenodigd terug te keren naar de onderhandelingstafel. FNV, CNV en De Unie hadden eerder al aangegeven dat de werkgevers in de metaalsector eerst met een verbetering van hun aanbod moeten komen, alvorens weer kan worden onderhandeld. De FWT heeft meermaals aangegeven de stakingen te betreuren. De eisen van de vakbonden zijn volgens de werkgevers te hoog.

Bijna 320.000 mensen werken in Nederland in de metaalsector. Die zijn werkzaam bij technische installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en de goud- en zilvernijverheid.