Droog aankomen op je werk na een regenbui? Hier 3 tips!

Het is bijna zomer, alhoewel we steeds vaker kunnen genieten van het mooie weer is dit ook de periode dat er fikse regenbuien kunnen vallen. Het is natuurlijk erg vervelend als dit gebeurt als jij net de deur uitstapt om naar je werk te fiets of naar een afspraak toe te lopen. Gelukkig zijn er verschillende handige trucjes die je toe kunt passen om de schade te beperken. We hebben dan ook 3 handige tips voor je op een rijtje gezet zodat je droog aan komt nadat je een regenbui hebt getrotseerd.

Voorbereiding is het halve werk

Om te voorkomen dat je kletsnat op het werk aan komt of op een afspraak kun je er maar het beste goed voor zorgen dat je goed voorbereid bent. Zo raden we je aan om een app te downloaden die je precies laat weten wanneer het in jouw omgeving zal gaan regenen. Vaak geven dit soort apps een goede indicatie van wat je kunt verwachten. Het is dan ook handige om iedere ochtend even te kijken naar het weer zo dat je de nodige voorzorgsmaatregelen kunt treffen. Neem dus snel eens een kijkje in jouw app store!

Schaf goede regenkleding aan

Als je er dan toch voor kiest om de regen te trotseren dan kan goede regenkleding van pas komen. We raden je dan ook zeker aan om te investeren in een regenpak. Regenpakken zijn tegenwoordig gemaakt van stevig en luchtig materiaal. De ouderwetse pakken die je nog extra laten zweten zijn gelukkig verleden tijd! Je kunt bij AGU terecht voor een groot aanbod aan kwalitatieve regenkleding voor heren, dames en kinderen. Als je waterdichte fietstassen hebt kan het handig zijn om je regenkleding in je fietstassen op te bergen, zodat je de kleding altijd bij de hand hebt en nooit nat wordt in een grote regenbui.

Bij AGU kun je ook terecht voor goede kwalitatieve AGU winterfietskleding. Zo ben je in ieder seizoen goed voorbereid op slecht weer. Neem dus snel een kijkje!

Neem een opvouwbare paraplu mee

Daarnaast is het ook altijd handig om een paraplu bij je te hebben. Tegenwoordig zijn er handige opvouwbare paraplu’s te vinden. De paraplu’s zijn stevig, zien er mooi uit en zijn ook nog eens makkelijk mee te nemen! Je kunt de paraplu daarom ook makkelijk meenemen wanneer je er niet helemaal zeker van bent of het gaat regenen of niet.