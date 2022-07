Waarvoor moet je naar een audicien toe?

Luisteren doen we de hele dag door. Op het werk luisteren we naar alle informatie van collega’s, tijdens een etentje luisteren we naar de gesprekken van onze partner of vrienden, tijdens een festival luister je naar de muziek en lekker op de bank neergeploft luisteren we naar het programma op televisie. Het kan voorkomen dat dit allemaal niet meer zo vanzelfsprekend gaat. Dit kan komen door aangeboren gehoorschade of door gehoorverlies dat met de jaren is ontstaan.

Zo heeft u misschien last van oorsuizen of heeft u het idee dat iedereen om u heen ineens heel onduidelijk praat. Er zijn verschillende signalen om gehoorschade te herkennen. Klik hier om naar een audicien in de buurt van Groningen te gaan als u klachten krijgt rondom uw gehoor. De audicien kan u op verschillende manieren helpen. Of het nu is om u verder te helpen met uw gehoorverlies of om schade juist te voorkomen.

Hoortest

Wanneer u merkt dat het gehoor achteruit is gegaan en signalen van gehoorverlies bij uzelf herkent, kunt u ten eerste naar een audicien voor een hoortest. Deze laat u een test doen om te ontdekken welke tonen u nog goed hoort en hoe ernstig het gehoorverlies eventueel is. Aan de hand van de uitkomst van deze test zal de audicien samen met u de vervolgstappen bespreken en u van advies voorzien.

Advies

Misschien bent u niet helemaal zeker van de aard van een probleem met het oor. Zo kunt u twijfelen of u naar het ziekenhuis wilt om een arts te spreken. Die stap kunt u misschien een beetje groot vinden. Een audicien kan u vaak ook van advies voorzien wanneer u met een gericht probleem en een hulpvraag binnenkomt. Zij kunnen u misschien verder helpen bij uw probleem of eventueel adviseren om toch naar een kno-arts te gaan om dit verder te laten onderzoeken.

Gehoorapparaat

Uiteraard kunt u bij een audicien terecht om een gehoorapparaat aan te laten meten. Het hangt af van de ernst van het gehoorverlies en uw persoonlijke situatie welk model het beste bij u past. Zo is er de standaard variant die achter het oor hangt met een slangetje in de gehoorgang of een kleinere variant die helemaal in het oor past. De audicien zorgt er samen met u voor dat deze goed bij u past en u kunt er ook aan wennen in een proefperiode. Mocht er dan iets niet bevallen is het altijd nog te bespreken en aan te passen.

Gehoorbescherming

Naast het verkrijgen van een hoortoestel kunt u bij een audicien ook terecht voor gehoorbescherming om de schade juist proberen te voorkomen. Zo zijn er oordopjes te krijgen voor verschillende situaties: