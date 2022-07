Wil jij een media operations manager worden bij Nieuws.nl? We bieden je werk en een opleiding!

Als media operations manager (digital) bij Nieuws.nl ben je zelfstandig en ondernemend ingesteld en breng je Nieuws.nl naar the next level!

Zijn je communicatie skills goed ontwikkeld, ben je goed met WordPress en heb je zin om te gaan knallen in een jonge mediaorganisatie met veel kansen? Dan is dit dé volgende stap in jouw carrière!

We zoeken een junior manager die het team kan versterken op het gebied van online communicatie en je bent de schakel tussen de verschillende afdelingen van de organisatie:

• De redacteuren van de +/- 100 lokale nieuwssites van Nieuws.nl

• De salesmanagers die op bovenstaande nieuwssites advertenties verkopen

• De overige teamleden van het hoofdkantoor (communicatie, administratie)

• De externe partners (o.a. webbeheer, hosting, marketingpartners)

Heb je niet met al deze vakgebieden ervaring? Dat is geen probleem. We gaan je namelijk ook opleiden tot een commerciële community manager. Het belangrijkste is dat je ervaring en/of affiniteit hebt met WordPress en feeling hebt voor communicatie. Graag zien we de ondernemer in jou binnen onze organisatie.

Je profiel:

• Je beschikt over een HBO of WO werk- en denkniveau

• Voorkeur gaat uit naar iemand met een opleiding richting Communicatie, Media en Organisatie

• Je bent communicatief vaardig, zowel in schrift als mondeling

• Ervaring met klantenservice is een must

• Affiniteit met WordPress en online-media is een must, ervaring een pré

• Je bent 32 per week beschikbaar

• Commerciële daadkracht (samenwerking met (media) partijen)

Wat bieden wij:

• Een opleiding tot commerciële community manager

• Een uitdagende baan in een snelgroeiend bedrijf

• Een marktconform salaris en doorgroeimogelijkheden

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

• Een plek in een divers, hecht team met een hele toffe werkplek in Amsterdam

Interesse om te solliciteren? [email protected]