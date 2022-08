Wethouder Simons Rotterdam doet aangifte van bekladding huis

De Rotterdamse wethouder Robert Simons heeft zaterdag aangifte gedaan van bekladding van zijn huis. Zijn woordvoerder bevestigt berichtgeving van Rijnmond daarover. Op zijn huis staat onder andere KK (kanker) homo’s en RJK gespoten. RJK staat voor Rotterdam Jongeren Kern, een deel van de harde kern van Feyenoordsupporters.

Wie de leuzen op het huis van de wethouder heeft gespoten is niet bekend. De politie doet “gezien de aard van deze teksten onderzoek naar wie hiervoor verantwoordelijk is”. De politie is een ook buurtonderzoek gestart om de mensen te vinden die de beledigende leuzen en scheldwoorden op het huis hebben gezet.

Simons noemt het, in een statement via zijn woordvoerder: “bizar dat bepaalde lieden je thuis opzoeken. Ik heb aangifte gedaan en wacht de resultaten van het politieonderzoek af. Dat is alles wat ik er nu over wil zeggen.” Simons (Leefbaar Rotterdam) is verantwoordelijk voor de portefeuille Haven, Economie, Horeca en Bestuur (wijken en kleine kernen).