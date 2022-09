Veel koolmonoxide rond brandhaard in de Peel

Langs de randen van de brandhaard in de Mariapeel is sprake van verhoogde concentraties koolmonoxide. De brandweer verwacht dat die concentraties later donderdag afnemen zodra de temperatuur stijgt en de rook minder neerslaat. Vanwege de koolmonoxide moest een ploeg van Staatsbosbeheer zich woensdagavond terugtrekken uit een gebied dat onder de rook lag. De dienst was daar bezig met bluswerkzaamheden.

Die werden toen overgenomen door brandweerlieden met zuurstofmaskers. Waar woensdag twee blushelikopters van de luchtmacht af en aan vlogen met grote hoeveelheden water om branden te blussen en stoplijnen nat te houden, staan die donderdagochtend nog aan de grond. Er is nog geen beslissing genomen of die weer ingezet worden, daarover wordt later donderdagochtend overlegd. “Ze staan wel standby”, zei een woordvoerder van de brandweer.

De brand heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag niet verder uitgebreid, en beslaat nog steeds een gebied van zo’n 40 hectare, aldus de woordvoerder.

Het specialistische brandbestrijdingsteam uit Overijssel is weer naar huis. Dat heeft zich woensdag bezig gehouden met de aanleg van metersbrede stoplijnen, waar het vuur niet verder kon. Dat gebeurde door het stichten van zogenoemde tegenbranden, die vervolgens door de Limburgse en Brabantse brandweer en door de helikopters weer geblust werden. Mede door hun inzet kon de brandweer het brandgebied omsingelen en verder oprukken van de vlammen voorkomen.

Wat rest zijn nog één Limburgs en één Brabants peloton van de brandweer die rondom de vuurhaard zoveel mogelijk alles nat houden. Woensdag werd het vuur herhaaldelijk aangewakkerd door de wind, maar die is donderdag volgens de woordvoerder minder krachtig. “Die valt wel mee”, zei hij.

Over de oorzaak van de brand kon de woordvoerder nog niks zeggen. “Er is wel naar gekeken en we weten waar die ongeveer ontstaan moet zijn, maar we hebben nog niets gevonden dat op een oorzaak zou kunnen wijzen”, zei hij.

De brand brak woensdagochtend vroeg uit. Vogelspotters deden er om 06.30 uur melding van. Het ging toen nog om één hectare die in brand stond, maar het vuur greep snel om zich heen door de grote droogte in het anders natte peelgebied.