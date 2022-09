Twee medewerkers asiel gebeten door hond, allebei naar ziekenhuis

Twee medewerkers van het Dierenopvangcentrum Vlaardingen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt, nadat ze werden gebeten door een hond in het asiel. Een traumahelikopter kwam ter plaatse. Beide werknemers zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de Dierenbescherming.

De hond viel een medewerker aan na een wandeling. Hij droeg een muilkorf, maar die wist hij af te krijgen. Een collega die te hulp schoot, raakte vervolgens ook gewond. Daarna kon het dier onder controle worden gebracht, aldus een woordvoerder van de Dierenbescherming.

“Gezien de ontstane situatie en de achtergrond van de hond was er geen andere keuze dan de hond na de aanval te verdoven en later in te laten slapen”, laat de woordvoerder weten. Het centrum is gesloten na het incident en slachtofferhulp is ingeschakeld.

Vanwege privacyredenen doet de Dierenbescherming geen uitspraken over de toestand van de aangevallen medewerkers. Volgens RTV Rijnmond is een medewerker zwaargewond geraakt.