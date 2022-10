Kaarsen, waxinelichtjes en terracotta potkachels niet veilig om je huis verwarmen

Door de hoge gasprijzen zoeken mensen naar andere manieren om hun huis en werkplek te verwarmen. Ondanks het nadelige effect voor het milieu, gaan toch op veel plekken de houtkachel en de open haard weer aan.

Brandweer Nederland roept op om de schoorsteen altijd tijdig (voorafgaand aan het stookseizoen) en vakkundig te laten vegen. Het risico op schoorsteenbrand – nu al de hoofdoorzaak van 1 op de 3 woningbranden – neemt door de ontwikkeling van binnen hout stoken, enorm toe.

Brandweercommandant Carolien Angevaren spreekt namens Brandweer Nederland: “We krijgen veel vragen over de veiligheid van olie- en petroleumkachels en het aansteken van kaarsen in huis. Het gaat dan om brandveiligheid maar ook om gezondheidsrisico’s die kunnen optreden bij het inademen van rook en fijnstof. Dat is niet gezond en daarnaast is er ook het risico op koolmonoxidevergiftiging bij een onvolledige of slechte verbranding.”

Voorkom dat warmte ontsnapt

Angevaren: “Het klinkt wellicht logisch; maar de tip van Brandweer Nederland is om binnen de deuren dicht te houden zodat de warmte in de ruimte blijft waar je bent. Isoleer wanden, vloeren en daken, plaats isolerend glas en plak tochtstrips waar nodig. Zorg wel voor ventilatie van je woning door af te toe ramen open te zetten om te luchten en, indien aanwezig, door altijd de ventilatieroosters open te houden. Daarmee bescherm je jezelf ook tegen eventuele koolmonoxidevergiftiging. Door te ventileren is er minder vocht in huis. Droge lucht warmt sneller op dan vochtige lucht.”

Rookmelders

Dichte deuren houden de warmte binnen. Bij een onverwachte brand elders in huis is dit voordelig, want het houdt voorlopig de rookontwikkeling langer bij jou uit de buurt. Rook is de grootste bedreiging bij een woningbrand. Door het inademen ervan krijgt je lichaam geen zuurstof meer, met vaak ernstig letsel tot gevolg. Blijf altijd in de buurt van een brandende houtkachel, een open haard en kaarsen. En zorg ervoor dat je een goed werkende rookmelder hebt hangen in de ruimte waar je stookt en in de aangrenzende ruimtes. Wees je ervan bewust dat bij een minder optimale verbranding koolmonoxide kan ontstaan. Dit is levensgevaarlijk. Zorg daarom ook voor een koolmonoxidemelder in de ruimte waar je stookt en in de aangrenzende ruimtes.

Zuiniger je huis verwarmen met bestaande cv-ketel

Laat de cv-ketel regelmatig onderhouden door vakmensen. Goed voor de veiligheid maar ook voor het zo zuinig mogelijk stoken op gas. Door je cv-ketel bij te vullen en te ontluchten zorg je dat het systeem optimaal warmte kan afgeven.

Veilig gebruik van kachels

Voor dezelfde hoeveelheid warmte die je krijgt van een cv-ketel op gas gestookt ben je voor een houtkachel, pelletkachel, open haard of elektrische kachel ongeveer 1,5 tot twee keer zoveel geld kwijt. Bovendien komen er fijnstof en ander schadelijke stoffen vrij, dit is niet goed voor de gezondheid.

Gebruik je wel een alternatief voor een gasgestookte c.v.? Dan volgen hier enkele tips om de brandveiligheid te waarborgen:

Laat het installeren van de kachel of haard uitvoeren door een professional.

Zorg voor schoon, droog hout of pellets (houtkorrels)’..

Stook volgens de Zwitserse methode.

Laat je schoorsteen veilig en vakkundig vegen vóór het stookseizoen.

Olie- en petroleumkachels

De warmteopbrengst van olie- en gaskachels is vele malen lager dan die van een op gas gestookte c.v.-ketel. En walmende olie- of petroleumkachels brengen schadelijke stoffen in de lucht die niet goed zijn voor jouw gezondheid. Het verwarmen van jouw huis moet niet ten koste gaan van jouw gezondheid of dat van jouw gezin. Gebruik je wel een alternatief voor een gasgestookte c.v.? Dan volgen hier enkele tips om de brandveiligheid te waarborgen:

Zet olie- of petroleumkachel op veilige afstand van andere meubels en stoffen. De stralingswarmte kan ervoor zorgen dat deze in brand vliegen.

Wees voorzichtig met het bijvullen van vloeibare brandstof. Zeker als de kachel nog warm is, kan dit al snel leiden tot oncontroleerbare en zeer brandgevaarlijke situaties.

Kaarsen en waxinelichtjes

Het gebruik van kaarsen en waxinelichtjes om jouw omgeving te verwarmen is niet ongevaarlijk en bovendien niet erg rendabel. Het inademen van de rook van kaarsvet is ongezond. De roetdeeltjes zijn vergelijkbaar met wat in sigarettenrook zit. Gebruik je wel een alternatief voor een gasgestookte c.v.? Dan volgen hier enkele tips om de brandveiligheid te waarborgen:

Plaats kaarsen altijd in een daarvoor geschikte standaard of in een glas. Zorg dat de kaars stevig staat en niet omvalt.

Voorkom dat druipend kaarsvet leidt tot ontbranding van een papieren of houten ondergrond.

En kijk verder voor tips om jouw huis op te verwarmen op de website van Milieu Centraal.

