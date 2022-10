Man zwaargewond na schietpartij in Eindhoven, verdachten vast

Een 32-jarige man uit Eindhoven is zaterdagochtend rond 05.30 uur zwaargewond geraakt door een schietpartij bij een woning. Dat gebeurde aan het Titanpad in Woensel-Noord in Eindhoven. Het slachtoffer is met meerdere schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield drie kwartier later verderop in de Noord-Brabantse stad twee verdachten aan. Een 26-jarige man uit Eindhoven en een 23-jarige man uit Veldhoven.

In eerste instantie bracht de politie naar buiten dat het slachtoffer voor zijn eigen woning werd neergeschoten, maar dat blijkt niet het geval. Hij was bij iemand op bezoek.

De politie doet sporenonderzoek in de woning en vraagt getuigen zich te melden.