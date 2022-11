Twee mannen aangehouden voor mogelijke ontvoering in Eindhoven

De politie heeft maandag in Zuid-Holland en in Limburg twee personen aangehouden voor betrokkenheid bij een mogelijke ontvoering in Eindhoven in september. Het gaat om een 33-jarige man uit Oosterhout en een 31-jarige man uit Rotterdam, meldt de politie donderdag. Eerder al zijn twee andere verdachten in de zaak opgepakt.

De politie kreeg op 28 september een melding van een verdachte situatie op het Spanvlinderplein in Eindhoven. Agenten troffen daar twee personen in een witte bestelbus aan waarvan de laadruimte bekleed was met plastic. Ook zaten er extra sloten op de deuren van het voertuig. Tijdens de controle van de bus werd de politie gebeld door een man die zei dat hij korte tijd was ontvoerd.

De twee personen die in de bestelbus zaten, een 24-jarige man uit Eindhoven en een 28-jarige man uit Geldrop-Mierlo, werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ontvoering. Het is niet bekend of de man die een melding deed daadwerkelijk is ontvoerd door de twee verdachten.

De politie onderzoekt nog wat de relatie tussen de man en de verdachten is.