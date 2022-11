Grote brand op industrieterrein in Tilburg onder controle

De grote brand die zondagmiddag was uitgebroken op een industrieterrein in Tilburg is onder controle, meldt de veiligheidsregio. Het vuur begon waarschijnlijk in een opslag met kleding en sloeg volgens een woordvoerder over naar een nabijgelegen loods met auto’s.

Een derde loods, met hout, leek eveneens in brand te staan maar later bleek dat niet zo te zijn. De gebouwen staan dicht bij elkaar en door de rook was lastig te zien wat er precies in brand stond. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen.

Vanwege de dikke zwarte rook die ontstond door de brand aan de Kapitein Nemostraat werd een NL-alert verstuurd. Bewoners in de omgeving werd aangeraden deuren en ramen te sluiten en de ventilatie in huis uit te zetten. De brand trok aanvankelijk veel bekijks. Maar nadat de veiligheidsregio mensen had gevraagd weg te blijven zodat de hulpdiensten goed hun werk konden doen, vertrokken veel nieuwsgierigen.