Winterse activiteiten in het prachtige Zuid-Holland

De winterjassen en dikke truien zijn al uit de kast, de sint is in het land en de straten stralen door de sfeerverlichting. De dagen worden korter en de nachten langer. Perfect om je huis weer knus te maken. Of ga je er juist op uit om de lichtjes en de vroege zonsondergang te bewonderen?

Uitwaaien op het Scheveningse strand

Waar kan je niet beter de zonsondergang zien dan op het mooie strand van Scheveningen. De 11 kilometer lange kust is ideaal om je hoofd leeg te maken door de wind die om je heen waait. Met als uitkijk op de beroemde pier van Scheveningen loop je heerlijk langs het water. Wil je het echte wintergevoel opdoen? Huur dan een paar schaatsen op de 600m2 overdekte ijsbaan. De ijsbaan staat tot en met 22 januari op het Kurhausplein. De restaurantjes op de boulevard zijn het hele jaar door geopend. Ideaal om na het uitwaaien en schaatsen je handen te verwarmen aan een kop warme chocolademelk, met uiteraard een dikke toef slagroom.

Gouda, de kaasstad van nederland

Of bezoek bijvoorbeeld de prachtige kaasstad, Gouda. Struin langs de Goudse historie zoals de Goudse Waag of de schitterende Sint-Janskerk. of loop door de gezellige winkelstraat met unieke winkeltjes en boetiekjes. Puf daarna uit op een van de restaurantjes dat aan het plein van het stadhuis ligt.

Wil je Gouda op een bijzondere manier ontdekken? Kom dan naar de 67e editie van Gouda bij kaarslicht. Op 16 december gaan alle stadslichten gaan uit en de kaarsjes aan. Het gotische stadhuis dat midden op het plein staat, wordt een stralend middelpunt met 1.500 kaarsjes die achter de ramen schitteren. Een magische bijeenkomst met als afsluiting het feestelijk ontsteken van de boom.

Heerlijk eten in de markthal Rotterdam

Natuurlijk kan je ook heerlijk eten in de markthal in Rotterdam. Met de 96 kramen die in het gebouw staan zit er voor iedereen wel wat tussen. Van Amerikaanse corndogs tot Chinese dumplings, keuze en variatie is er genoeg. Door de wat dichter op elkaar gezette stands is het een knusse plek om heerlijk te eten. Of bekijk de markthal vanaf boven af door een van de terrassen die boven de eetgelegenheid zitten. De markthal is de perfecte plek om nieuwe dingen te proeven en gezellig onder de mensen te zijn. Met nog geen minuut lopen vanaf blaak ligt het op de ideale locatie, het hartje centrum van Rotterdam.

Hotel Bon Aparte

Natuurlijk zijn er ook buiten Zuid-Holland veel mooie plaatsen te bezoeken. Denk ook eens aan de achterhoek bijvoorbeeld. Ga gezellig op pad in het prachtige Overijssel, waar je de meeste prachtige kastelen en landgoederen kunt bewonderen. In deze provincie kun je bijvoorbeeld ook heerlijk overnachten in het hotel Bon Aparte dat aan een mooie bosrand is gelegen. Geniet van het lekkere eten dat gemaakt is van producten uit de streek en sta de volgende dag op met een lekker ontbijt, klaar om weer de bossen in te gaan.