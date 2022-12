Minderjarige gewond bij steekpartij op school in Amersfoort

Bij een school in Amersfoort is vrijdagmiddag een jongen bij een steekpartij gewond geraakt aan zijn arm. Hij was aanspreekbaar maar moest wel met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Er is een verdachte aangehouden.

Het 17-jarige slachtoffer uit Leusden “maakt het naar omstandigheden redelijk”, meldde eerder vrijdag de politie, die rond 13.00 uur ’s middags een melding binnenkreeg over het incident. Daarbij raakte nog een tweede slachtoffer lichtgewond.

De verdachte is een 19-jarige jongeman uit Leusden. Hij kon kort na het incident, dat plaatshad aan de Magnesiumweg, worden aangehouden.

De aanleiding voor het steekincident is nog onduidelijk. De school wilde niet direct inhoudelijk reageren op de situatie. Wel is duidelijk dat slachtofferhulp is ingeschakeld.