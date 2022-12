Carnaval 2023 komt eraan; tips en trends voor komend carnavalsseizoen

Het is weer bijna zo ver, carnaval. Nog drie maanden en dan komen de praalwagens weer tevoorschijn en staat het Zuiden van ons land weer op z’n kop. Na twee jaar niet uitgebreid kunnen vieren mag het weer eindelijk. En dat is te merken. Op de dag van de gekke en dwazen, 11 november, ging het seizoen van start. Er werd flink gehost en gedanst; de sfeer zat er al goed in.

Drie gouden tips

Carnaval duurt ongeveer een week. Een paar tips zodat je goed bent voorbereid op het feestgeweld!

Natuurlijk hoort drank bij een feestje zoals carnaval. Zorg er daarom voor dat je goed eet voordat het feesten begint. Zo vallen de biertjes minder zwaar en kan je langer door gaan. Vergeet ook niet om alcohol af te wisselen met water. Omdat Carnaval een week lang duurt, is het verstandig je geld en energie goed te verdelen over de week. Zo heb je een hele week plezier. Kleed je goed aan. Carnaval valt in februari en het kan behoorlijk koud zijn in die tijd van het jaar. Kleed je daarom warm genoeg aan met zoveel mogelijk laagjes. Als je het warm krijgt van al dat feesten en hossen, kun je gemakkelijk weer wat uit doen.

Voor ieder wat wils

Carnaval is een feest voor groot en klein, daarom is er natuurlijk voor de kleinste carnavalsvierders ook een groot assortiment carnavalskleding te vinden. Ieder jaar zie je de prinsessen- en feeënjurkjes terug komen. Met een kroontje in het haar en een toverstaf in de hand is het kostuum helemaal compleet. Natuurlijk zijn de ridders en piraatjes ook van de partij. Die zien wij ook ieder jaar weer rond rennen. Er is ook veel te vinden wat betreft carnavalskleding voor heren. Politie en leger outfits, boeven kostuums en lederhosen vallen altijd wel in de smaak. Natuurlijk kun je als man ook heel erg over de top gaan. Denk dan bijvoorbeeld aan een Unicorn of ga als bruidsmeisje, want niks is te gek tijdens Carnaval!

Kostuumtrends van 2023

Carnaval is natuurlijk het leukst als je ieder jaar als iets anders verkleed gaat. Maar welk kostuum doet het nu goed? Een paar jaar terug waren de Squidgame en La Casa de Papel kostuums een enorme hit. Daarom wordt er dit jaar weer verwacht dat we veel kostuums afgeleid van een serie of film zullen zien. Denk dan bijvoorbeeld aan de nieuwe Wednesday serie die nu een tophit is op Netflix. Toch zullen Squidgame, La Casa de Papel en Peaky Blinders niet verdwijnen uit het straatbeeld in Oeteldonk en andere carnavalssteden. Ook met retro is het altijd raak. Draag je een pak in jaren 70, 80 of 90 stijl, dan zit je helemaal goed. Misschien hebben je ouders nog wel een te gekke zonnebril of andere accessoires liggen uit die tijd! Helemaal te gek om je outfit met vintage te pimpen.