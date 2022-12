Rotterdam wil meer boa’s en ze ook beter belonen

Rotterdam is dringend op zoek naar nieuwe handhavers. De stad wil met een aantal maatregelen, waaronder een hoger salaris, de baan van buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) aantrekkelijker maken, schrijft verantwoordelijk wethouder Vincent Karremans van handhaving aan de raad. Vanwege de krapte in de arbeidsmarkt valt het voor Rotterdam niet mee om handhavers te werven.

Om de positie van boa’s op de arbeidsmarkt te verbeteren, wordt voor de huidige medewerkers de focus gelegd op persoonlijke groei en meer verantwoordelijkheden. Daarmee krijgen ze een hoger salaris van de gemeente Rotterdam. Bij de werving van boa’s zal de nadruk worden gelegd op het binnenhalen van ervaren handhavers, zodat ook zij hoger ingeschaald kunnen worden.

“Met uitbreiding van het takenpakket en verhoging van de professionaliteit kunnen handhavers breder, flexibeler en intensiever worden ingezet in de stad, met name in de focuswijken. Dit levert een positieve bijdrage aan de veiligheid van Rotterdam”, schrijft de wethouder.

Volgende maand start de gemeente samen met twee Rotterdamse mbo-opleidingen een eenjarig leer-werktraject voor aankomende boa’s. Het streven is om zo’n honderd trainees op te leiden de komende twee jaar. Om meer boa’s te werven, is inmiddels ook een langjarige wervingscampagne gestart.