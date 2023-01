Gelderland weer onverminderd populair bij bezoekers en toeristen

Regio – Na de beperkte reismogelijkheden door corona steeg het aantal toeristen in Gelderland dit jaar met 13,7 procent naar zo’n 4,5 miljoen verblijfsgasten. De toename van het bezoek is goed voor de economie, werkgelegenheid en leefbaarheid in onze regio.

Met het wegvallen van de coronamaatregelen is de reisbehoefte in 2022 weer volledig teruggekeerd. Het binnenlands bezoek aan de provincie Gelderland steeg met vijf procent naar 3,9 miljoen verblijfsgasten. Het aantal buitenlandse gasten nam daarnaast significant toe van 405 naar 600 duizend, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Ook de Visitor Data Monitor van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen registreert – met name in het voorjaar van 2022 – groei in de bezoekersaantallen bij onder andere attracties (113%) en natuurgebieden (21%). Bij de stijgingen moet wel een kanttekening worden geplaatst: in 2021 waren er minder bezoekers door de coronarestricties.

Directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen Herre Dijkema: “Na een tweetal moeilijke jaren is er gelukkig voor positief nieuws voor de sector. De toename van het bezoek is goed voor de economie, werkgelegenheid en leefbaarheid in onze regio’s.”

Trend

Een stijgende lijn in het aantal bezoekers is al voor de corona-uitbraak in lichtere mate te zien. Deze zet zich in 2022 weer verder voort: in vergelijking met 2019 steeg het aantal bezoekers met 2,7 procent. Een mogelijke verklaring is het mooie weer in mei en de zin om eindelijk weer op pad te kunnen gaan.

Dijkema: “Mensen blijven graag in eigen land en onze regio’s zijn daarbij onverminderd aantrekkelijk als vakantiebestemming. Het sentiment voor 2023 is overigens ook positief: de verwachting is dat het binnenlands toerisme ook dit jaar licht groeit.”

Drukste dag

Verreweg de meerderheid van de dagbezoekers van de Veluwe, de regio Arnhem of het Rijk van Nijmegen, woont in Gelderland zelf. Gevolgd door inwoners van de grootste Nederlandse steden, zo blijkt uit de cijfers van de Visitor Data Monitor. Zij bezochten natuurgebieden met name in de zomervakantie, zaterdagmiddagen en zondagochtenden. Ook togen bezoekers volop naar de steden in deze warme maanden. Met pieken op de vrijdag- en zaterdagen.

Attracties zagen de bezoekersaantallen vooral in de herfstvakantie stijgen, waarbij de woensdag- en donderdagmiddagen het populairst waren. Interessant feitje: 29 juli was de drukste dag in tegenstelling tot 1 januari 2022, waarop het minste bezoek gemeten werd.

Boost voor overnachtingslocaties

Kampeerterreinen deden het afgelopen jaar goede zaken. Het warme voorjaarsweer zorgde voor zowel een boost van Nederlandse en buitenlandse gasten. Het was er zelfs drukker dan de twee jaren ervoor. Bij groepsaccommodaties, het hardst getroffen door de pandemie, is weer herstel te zien in de cijfers. Ook het aantal verblijfsgasten bij hotels en B&B’s is weer op hetzelfde niveau als voor corona. Opvallend is de stijgende populariteit van bungalowparken in de herfstvakantie.

Dijkema: “Het is goed te zien dat in de volle breedte van de sector geprofiteerd wordt van het bezoek.”

Visitor Data Model

Sinds eind 2022 monitort Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen met de eigen Visitor Data Monitor bezoekersstromen van de Veluwe, de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. De tool geeft belangrijke inzichten in het aantal bezoekers, de herkomst en demografie van natuurgebieden, meer dan 50 binnensteden en populaire attracties.

