Andrea uit Het Zand gaat viraal met oproep om medicijnen

Andrea Schouw- Naphegyi uit Het Zand ging viraal met de oproep voor medicijnen die haar man plaatste op Twitter. Het was een wanhoopsdaad, omdat het medicijn dat zij nodig heeft niet meer bij de apotheek leverbaar is.

Andrea Schouw-Naphegyi heeft het stiff-personssyndroom, de ziekte die onlangs in het nieuws kwam omdat zangeres Céline Dion eraan lijdt. Het is een zeldzame, maar ernstige ziekte die diabetes, spierverstijving en epilepsie met zich meebrengt. Het medicijn Clobazam is voor Andrea enorm belangrijk, want zonder krijgt ze epileptische aanvallen en wordt het fragiele evenwicht dat in stand wordt gehouden door medicatie en diëten verstoord. Omdat zij niet meer via de apotheek aan de juiste medicatie kan komen, plaatste haar man deze week een oproep op sociale media.

Andrea: “Het bericht of iemand Clobazam had liggen, werd binnen vijf minuten talloze keren geretweet. Veel mensen reageerden dat zij zelf ook een dergelijk probleem ondervinden.” Dat de situatie geen uitzondering is, blijkt ook uit een verslag van NH Nieuws. De 3-jarige Bram uit Zandvoort heeft ook medicijnen nodig voor epilepsie, maar die zijn niet leverbaar in Nederland.

Andrea ontving een dag na de oproep van twee volstrekt vreemden stripjes van het medicijn, maar daarmee is de situatie niet op de lange termijn opgelost. Dat er in Nederland al langer een tekort aan bepaalde medicijnen is, heeft, zo wordt gezegd, te maken met productieproblemen. Wat echter zeker ook meespeelt is de lage prijs die Nederland voor medicatie wil betalen. Daardoor sluit ons land achteraan in de rij aan zodra de productie van een geneesmiddel weer op gang komt.

Inmiddels hebben meerdere media aandacht besteedt aan de situatie van Andrea. Het is niet ondenkbaar dat in de Tweede Kamer vragen gesteld zullen worden over het landelijke medicijnbeleid.