50PLUS neemt stelling in talkshow ‘Stem voor later’: “Er is geen visie op onderwijs in dit land”

De talkshow ‘Stem voor later’ is gericht op de Staten- en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. De show wordt wekelijks opgenomen in de studio van Media Collectief Limburg in Roermond en is onder meer hier te zien. De presentatie is in handen van Rob Hompe en Gerard van Hooft. De derde editie van ‘Stem voor later’, de landelijke onlinetalkshow van 50PLUS, gaat over onderwijs, werkgelegenheid en schoon drinkwater.

Wel of geen visie op onderwijs?

Voor het eerste onderwerp zijn te gast onderwijsdeskundige Presley Bergen, woordvoerder 50PLUS Nederland en voorheen bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland, Jan Fonhof (lijsttrekker 50PLUS Provinciale Staten Drenthe), Frank Aarts (kandidaat 50PLUS Provinciale Staten Noord-Brabant) en Bas Klasen (bestuurslid 50PLUS Noord-Brabant).

Eerst luisteren we naar de wekelijkse column van Ellen Verkoelen. Zij roept onder meer op tot overheidsinvesteringen voor om- en bijscholing van ouderen. Aan tafel gaat het gesprek over het hele Nederlandse onderwijs, grofweg van basisschool en beroepsonderwijs tot en met universitair onderwijs. “Er is geen visie op onderwijs in dit land”, zegt Presley Bergen. “We moeten in ieder geval zorgen dat wij het onderwijs niet in handen geven van ideologen.”

Geneuzel en Het Nieuwe Leren

Vervolgens wordt gesproken over werkvormen. Deze zouden in het onderwijs teveel nadruk krijgen ten koste van feitenkennis. “Het gaat om dertig procent inhoud en zeventig procent geneuzel”, aldus Bergen, bij wie je niet moet aankomen met pedagogiek en didactiek.

In combinatie met Het Nieuwe Leren zou dit onder meer de oorzaak zijn van de structurele taalachterstanden op basisscholen en de gebrekkige (historische) basiskennis bij veel kinderen, bijvoorbeeld over de Holocaust. In dat kader gaat het ook over kwaliteit van docenten en lerarenopleidingen. Een onderzoek wordt aangehaald waaruit blijkt dat afgestudeerden uit het hoger onderwijs, met name afkomstig van de Pabo, belabberd spellen.

Ook wordt de praktijk van schoolbesturen veroordeeld om noodgedwongen en tijdelijk onbevoegde docenten voor de klas te zetten. Er zou geen geld zijn voor bevoegde docenten.

De conclusie luidt: als nieuwe docenten hun vak niet meester zijn, en er onvoldoende geld is voor bevoegde leraren, hoe moeten kinderen dan goed worden opgeleid?

Een onvoldoende voor het onderwijs

Tevens komt de financiering aan bod. Het lumpsum-systeem zorgt zeker sinds begin deze eeuw voor kwaliteitsverlaging en een toestroom van studenten in het (hoger) onderwijs, omdat scholen per student subsidie krijgen.

Ook de onderlinge aansluiting van opleidingen wordt gehekeld, mede vanwege de internationalisering van het onderwijs. Zo zou Engels in het hoger onderwijs sociale stijgers ontmoedigen om te studeren. Universiteiten zouden alles in het Nederlands moeten doen.

In het algemeen geven alle deelnemers het Nederlandse onderwijs een dikke onvoldoende.

“Wij hebben een onderwijscrisis, die begint bij de basis”, zegt Jan Fonhof. Hij maakt zich onder meer druk over praktisch geschoolde mensen. “We moeten zorgen dat we ook mensen krijgen die stratenmaker willen zijn, die eer in hun beroep kunnen leggen, daar moeten we naartoe.”