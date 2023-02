Martin van Rooijen veegt de vloer aan met de nieuwe pensioenwet

Onlinetalkshow ‘Stem voor later’ van 50PLUS gaat deze week over pensioen en de AOW. Onderwerpen die voor 50PLUS belangrijk zijn en waar onze hoofdgast, Martin van Rooijen, al jaren voor vecht. Martin van Rooijen is fractievoorzitter en lijsttrekker voor 50PLUS in de Eerste Kamer.

Verder zijn deze aflevering te gast Herman Nota, lijsttrekker 50PLUS Provinciale Staten Fryslân en Rens Reinierse, lijsttrekker 50PLUS Provinciale Staten Zeeland. Ook Edmond van Ooijen schuift aan. Hij is 50PLUS-raadslid in Deurne en plaatsvervangend lid ledenparlement FNV. Bij de FNV hield Edmond van Ooijen zich onder meer bezig met pensioenen.

Pensioen uitgesteld loon

Martin van Rooijen legt uit dat pensioen uitgesteld loon is, ‘geld van de werknemers en van de gepensioneerden’ en dat we in Nederland ‘een prachtig pensioenstelstel’ hebben, naast de AOW.

De AOW werkt anders, daarbij betalen werkenden voor mensen die AOW ontvangen. Maar ook gepensioneerden dragen bij, vertelt Edmond van Ooijen: “Wij betalen als gepensioneerden dik mee aan de AOW, ook al door de fiscale discriminatie en indirecte belastingen; als ik tank bij de benzinepomp, betaal ik mee aan de AOW.”

Het gesprek gaat verder over de pensioenen. Het huidige stelsel is goed, maar er moet wel geïndexeerd worden, vindt 50PLUS; een aanpassing aan de inflatie. Zo’n (inhaal)indexatie is nooit gedaan, maar volgens Martin van Rooijen goed mogelijk: “De rendementen zijn de afgelopen vijftien jaar gemiddeld zeven procent geweest en de pot is verdrievoudigd.”

Nu is er een voorstel voor een nieuw pensioenstelsel, maar dat is niet nodig als er geïndexeerd wordt. Het wetsvoorstel, een D66-speerpunt uit 2017, ligt nu in de Eerste Kamer. Volgens Martin van Rooijen zouden VVD en CDA daar nu ook snappen ‘dat dit eigenlijk helemaal niet nodig is’. Deze partijen zouden doorzetten vanwege een eerder gezette handtekening. “Dat hoor je nu ook bij de PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer.”

De nieuwe wet is niet alleen niet nodig, maar zelfs onwenselijk.

“De inflatie gaat door het dak, de rente gaat door het dak, de koopkracht dondert in elkaar, en wat doen wij? Wij gaan het enige stelsel dat ouderen naast de AOW nog een stukje basispensioen geeft onzeker maken.”

Martin van Rooijen voorziet grote problemen wat betreft kwaliteit en uitvoerbaarheid. “Ik zeg: niet doen.” Edmond van Ooijen: “Ik ben overtuigd dat het drama van de pensioenen veel groter wordt dan de toeslagenaffaire. Dat is klein bier vergeleken hiermee.”

Herman Nota: “We moeten de zeggenschap terugbrengen naar de mensen wiens geld het is. We moeten de stichtingsvorm van de pensioenfondsen omzetten naar een coöperatieve vereniging, waarbij door het pensoenfondsbestuur verantwoording wordt afgelegd aan de ledenvergadering en niet meer aan de Nederlandse Bank. We moeten terug naar de echte eigenaar en die ook eigenaar maken.”

Wet Toekomst Pensioenen

Maar niet binnen de nieuwe wet: “De wet Toekomst Pensioenen is feitelijk een transitiewet die van ons pensioen een lijfrenteverzekering maakt. Dan ga je in stap twee over vier of vijf jaar geen parlementaire enquête organiseren, maar dan gaan we zeggen: de oplossing is we maken van die pensioenfondsen allemaal verzekeraars. Nog weer vijf jaar later zijn we in handen van een Amerikaanse, Indiase of Pakistaanse bank. Dan gaat het rendement van de pensioenvermogens naar de aandeelhouders.” Rens Reinierse: “Je ziet hier een privatisering van het pensioenstelsel.”

Martin van Rooijen vat het samen: “Er is niets aan de hand, maar op grond van de rekenregels van de Nederlandse Bank en de Nederlandse politiek, met D66 voorop, in het regeerakkoord van 2017, is de bevolking wijs gemaakt dat het stelsel onhoudbaar is.”

Hij belooft vuurwerk in de Eerste Kamer om het huidige stelsel te behouden en de nieuwe wet tegen te gaan. “Mijn grote speerpunt in dat debat wordt: dit is onteigening en dat moet van tafel en het bezwaarrecht moet terugkomen.” Desnoods vecht hij door tot het Hof van Justitie in Luxemburg.

Koppeling AOW met minimumloon

Het tweede onderwerp, de AOW, wordt ingeluid door huiscolumniste Ellen Verkoelen. Zij bepleit: “Laten we vasthouden aan de AOW op 65 jaar en aan de koppeling van de AOW met het minimumloon.”

Precies waar Martin van Rooijen zich in de Eerste Kamer voor heeft ingespannen met steun van de gehele oppositie. Met als gevolg dat de koppeling voorlopig blijft en dat de AOW wordt verhoogd met acht procent.

Maar juich niet te vroeg, waarschuwt hij: “Er gaat ook weer 340 euro vanaf, waardoor je bijna de helft van je extra verhoging weer kwijt bent.” De senator eist nu dat de 340 euro hersteld wordt. “We gaan door tot we ook dat gevecht gewonnen hebben.”

‘Stem voor later’ is gericht op de Staten- en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. De presentatie is in handen van Rob Hompe en Gerard van Hooft.

Bekijk hier het gehele spraakmakende programma van zaterdag 11 februari.